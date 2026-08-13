Turan, bölgedeki çalışmanın toplam 92 binayı kapsadığını bildirerek, şunları kaydetti: "Şimdi bütün hepsini zemin kat seviyesinin üstünde hiçbir şey bırakmadan temizliyoruz ve bu kısımları da tekrar bir proje kapsamında boyuyoruz. Böylece de çok güzel bir ticari aksımız tekrar canlanmış oluyor. Şu anda 21 binayı bitirdik. Bu şu demek. Tek tek bu binaların önüne iskelemizi kuruyoruz, tek tek binadaki her bir aykırılığı gideriyoruz ve onların tekrar boya işlemlerini yapıyoruz. Vatandaşlarımız da bu değişimi görüyor. Geçmişteki o heyecanı tekrar uyandırmak istiyoruz."