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        Haberler Gündem Güncel Fatih'te tarihi caddelerin çehresi cephe rehabilitasyonuyla yenileniyor

        Fatih'te tarihi caddelerin çehresi cephe rehabilitasyonuyla yenileniyor

        İstanbul'un Fatih Belediyesi tarafından ilçenin önemli ulaşım ve ticaret akslarından Fevzipaşa ve Macar Kardeşler caddelerinde başlatılan cephe rehabilitasyonu çalışması kapsamında, 92 binanın dış cephesinde düzenleme yapılıyor. Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan, çalışmanın yalnızca binaların boyanmasından ibaret olmadığına işaret ederek, "Burası aynı zamanda çok önemli bir ticaret aksı. Dolayısıyla yaptığımız çalışma yalnızca estetik bir çalışma değil. Daha düzenli, daha nitelikli ve insanların yürümekten, alışveriş yapmaktan keyif aldığı bir cadde oluşturmak istiyoruz" dedi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13 Ağustos 2026 - 14:25 Güncelleme:
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        İstanbul'un Fatih Belediyesi tarafından başlatılan cephe rehabilitasyonu çalışması kapsamında, 92 binanın dış cephesinde düzenleme yapılıyor.

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        Akşemsettin, İskenderpaşa, Ali Kuşçu ve Zeyrek mahallelerini kapsayan çalışma kapsamında, binalarda yıllar içerisinde oluşan görsel kirliliğin giderilmesi, niteliksiz eklentilerin kaldırılması ve cephelerin belirlenen proje doğrultusunda yeniden düzenlenmesi amaçlanıyor.

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        Yürütülen çalışmalarla ilgili açıklamada bulunan Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan, ilçenin kültürel mirasının önemli bir bölümünü sivil mimari örneklerinin oluşturduğunu belirterek, geçmiş yıllarda Fener-Balat bölgesinde yaklaşık 1000 binanın cephesine müdahalede bulunduklarını söyledi.

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        Bu çalışmaların ardından bölgenin yeniden ilgi görmeye başladığını ifade eden Turan, Fatih Camisi'ne bağlanan Büyük Karaman Caddesi'nde de yüzlerce binada benzer uygulamalar gerçekleştirdiklerini anlattı.

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        Turan, Fevzipaşa ve Macar Kardeşler caddelerinde yürütülen çalışmanın da bu anlayışın devamı olduğunu belirterek, "Fevzipaşa ve Macar Kardeşler caddeleri, Edirnekapı'dan başlayıp Vezneciler'e kadar giden Fatih'in en önemli ticari akslarından bir tanesi. Burada tespit ettiğimiz, çok nitelikli binaların yoğun olduğu bir bölgedeyiz. Bu binalar hemen hemen hepsi Son Osmanlı, İlk Cumhuriyet Dönemi mimarisini yansıtan binalar" diye konuştu.

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        Zaman içerisinde binaların cephelerinde tabela, klima, anten ve benzeri niteliksiz eklentilerin oluştuğunu aktaran Turan, bu unsurların düzenlenmesiyle cephelerin özgün görünümünün yeniden ortaya çıkarılmasının hedeflendiğini belirtti.

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        Turan, bölgedeki çalışmanın toplam 92 binayı kapsadığını bildirerek, şunları kaydetti: "Şimdi bütün hepsini zemin kat seviyesinin üstünde hiçbir şey bırakmadan temizliyoruz ve bu kısımları da tekrar bir proje kapsamında boyuyoruz. Böylece de çok güzel bir ticari aksımız tekrar canlanmış oluyor. Şu anda 21 binayı bitirdik. Bu şu demek. Tek tek bu binaların önüne iskelemizi kuruyoruz, tek tek binadaki her bir aykırılığı gideriyoruz ve onların tekrar boya işlemlerini yapıyoruz. Vatandaşlarımız da bu değişimi görüyor. Geçmişteki o heyecanı tekrar uyandırmak istiyoruz."

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        Klimalar, antenler, kablolar, tabelalar ve tentelerin belirli bir düzen içerisinde ele alındığını anlatan Turan, özellikle ticari hareketliliğin yoğun olduğu caddelerde estetik düzenlemenin yanı sıra şehir yaşamının niteliğinin de gözetildiğini ifade etti.

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        Turan, çalışmanın yalnızca binaların boyanmasından ibaret olmadığına işaret ederek, "Burası aynı zamanda çok önemli bir ticaret aksı. Dolayısıyla yaptığımız çalışma yalnızca estetik bir çalışma değil. Daha düzenli, daha nitelikli ve insanların yürümekten, alışveriş yapmaktan keyif aldığı bir cadde oluşturmak istiyoruz" dedi.

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        Çalışmaların teknik ekipler tarafından yürütüldüğünü aktaran Turan, belediyenin Koruma Uygulama ve Denetim Birimi (KUDEB) tarafından yapılan değerlendirmelerin yanı sıra gerekli durumlarda bilim kurulu ve koruma kurullarının da sürece dahil edildiğini söyledi.

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        Turan, uygulamaların geçmişe ilişkin görsel ve teknik veriler değerlendirilerek hazırlandığını, bu nedenle çalışmanın multidisipliner bir anlayışla yürütüldüğünü belirtti.

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        Fatih'in tarihi dokusunun yalnızca anıtsal yapılardan oluşmadığını, ilçedeki sivil mimari örneklerinin de kültürel hafızanın önemli parçaları olduğunu ifade eden Turan, çalışmaların esnaf tarafından da olumlu karşılandığını, belediyenin uygulama kapsamında çoğunlukla bina sahiplerinden ücret almadığını, ekiplerin iskeleleri kurarak cephelerdeki düzenlemeleri gerçekleştirdiğini aktardı.

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        Turan, şehir hayatının belirli kurallar çerçevesinde sürdürülmesi gerektiğini, özellikle üst katlarda ve cephelerde görüntü kirliliğine neden olan tabelalara ilişkin düzenlemelerin de yapıldığını kaydetti.

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