Yuvalama kumsallarındaki çalışmaların birçok akademisyen ve sivil toplum örgütü tarafından bakanlıklarla yürütüldüğünü dile getiren Sözbilen, "Yalnız şimdiye kadar bizim çalışmalarımızın büyük bir kısmı yuvalama kumsallarında gerçekleşti ki deniz kaplumbağaları yaşamlarının tamamını denizde geçiriyorlar. Bu açıdan denizdeki yaşamlarını daha iyi bilmek bizim için çok çok önemli. Fethiye Körfezi bu anlamda son yıllarda çok önemli bir alan olarak önümüze çıkmaya başladı" dedi.