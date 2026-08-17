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        Haberler Gündem Güncel Hakkari'de uzman çavuşun ölümüne ilişkin 3 itfaiye personeli hakkında adli kontrol kararı

        Hakkari'de uzman çavuşun ölümüne ilişkin 3 itfaiye personeli hakkında adli kontrol kararı

        Hakkari'nin Derecik ilçesinde itfaiye aracının merdivenindeki sepetle duvar arasında sıkışarak hayatını kaybeden uzman çavuşun ölümüne ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alınan 3 itfaiye personeli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17 Ağustos 2026 - 18:09 Güncelleme:
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        Uzman çavuşun ölümüne ilişkin yeni gelişme

        Yüksekova Cumhuriyet Başsavcılığı, ilçede görev yapan uzman çavuş Kasım Yurt'un dün Merkez Mahallesi'nde anahtarını unuttuğu evine girmek için yardım istediği itfaiye aracının merdiveninin ucundaki sepet ile duvar arasında sıkışması sonucu yaşamını yitirmesine ilişkin soruşturma başlattı.

        Bu kapsamda itfaiyede görevli 3 personel, gözaltına alındı.

        İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        NE OLMUŞTU?

        Hakkari'nin Derecik ilçesinde, dün bir binanın 5. katındaki dairesinin anahtarını evde unutan Yurt, itfaiye aracının merdiveniyle balkona ulaşmaya çalışmış, aracın henüz belirlenemeyen nedenle kayması sonucu merdivenin sepeti ile duvar arasında sıkışarak ağır yaralanmıştı. Hastaneye kaldırılan Yurt, hayatını kaybetmişti.

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