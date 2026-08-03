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        Hasta bakıcı, hastanede fenalaşarak hayatını kaybetti

        Bursa'da İnegöl Devlet Hastanesi'nde bir hastanın bakımını üstlenen 36 yaşındaki özel hasta bakıcısı Oybek Niyazov, görev sırasında fenalaşarak hayatını kaybetti

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 03 Ağustos 2026 - 10:35 Güncelleme:
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        Hasta bakıcı, hastanede yaşamını yitirdi
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        Bursa'nın İnegöl ilçesinde İnegöl Devlet Hastanesi'nin palyatif bakım bölümünde bir hastanın bakımını üstlenen 36 yaşındaki özel hasta bakıcısı Oybek Niyazov, görev sırasında fenalaşarak hayatını kaybetti.

        İHA'nın haberine göre olay, İnegöl Devlet Hastanesi'nin palyatif bakım bölümünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bir hastanın bakımını üstlenen özel hasta bakıcısı Oybek Niyazov, görev yaptığı sırada aniden fenalaşarak bir anda yere yığıldı.

        Durumu fark eden hemşireler, Niyazov'a ilk müdahaleyi yaptı. Ardından acil servise kaldırılan 36 yaşındaki adam, burada doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

        Niyazov'un cansız bedeni, savcılık incelemesinin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

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