Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Dezenformasyonla Mücadele Merkezi tarafından düzenlenen "Genç Liderler Buluşması"nda üniversitelerin dezenformasyonla mücadele kulüplerinde yer alan öğrencilerle bir araya geldi. Etkinlikte konuşan Duran, 71 ildeki üniversitelerde faaliyet gösteren 92 dezenformasyonla mücadele kulübünün başkanıyla bir arada olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek öğrencilerin bu alanda çok önemli bir liderlik üstlendiklerini söyledi.

"DİJİTAL KİMLİĞİNİZE SAHİP ÇIKMAK"

Dünyanın büyük oranda dijitalleştiğini ve bu sürecin devam edeceğini belirten Duran, sistematik, planlı ve çoğu zaman fark edilemeyecek kadar incelikli bir dezenformasyon ortamında bulunulduğunu ifade etti.

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Yapay zekayla birlikte büyük bir dezenformasyon ikliminin oluştuğuna dikkati çeken Duran, geleneksel medyadaki teyit mekanizmalarının çoğu zaman sosyal medyada uygulanmadığını söyledi.

Duran, "O kadar çok bilgi, haber, içerik var ki bunların arasında kaybolmak, daha doğrusu kendini kaybetmek çok mümkün. Ben o yüzden sizin bu dezenformasyon konusundaki iradenizi, aslında kendi iradenize, dijital kimliğinize sahip çıkmak olarak görüyorum." dedi.

Bazı şirketlerin, devletlerin ve istihbarat örgütlerinin finans, eğlence ve kültür gibi alanlarda toplumların değerlerine yönelik organize saldırılar gerçekleştirdiğini belirten Duran, algoritmaların sunduğu içerikler nedeniyle insanların bir yankı odasına hapsolabileceği uyarısında bulundu.

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Duran, gençlerin dezenformasyonla mücadelesinin birey olarak kendilerine, ülkelerine ve dünyaya sahip çıkmak anlamına geldiğini vurguladı.

"HEM KENDİ ADIMIZA HEM DÜNYA ADINA SÖZÜMÜZÜN OLMASI LAZIM"

Uluslararası siyasete ilişkin soruları da yanıtlayan Duran, dünyanın yeni bir düzensizlik içinde olduğunu, bu gidişatı ilk gören liderlerden birinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Birleşmiş Milletlerin reform edilmesi gerektiğine ilişkin açıklamalarını hatırlatan Duran, Gazze'deki soykırımı örtbas etmek için yürütülen dezenformasyon kampanyalarına dikkati çekti.

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Duran, "Birilerinin dijital alanımızı kendilerinin pervasızca yönetebileceği ve bizi yönlendirebileceği bir alan olarak görmesine müsaade edemeyiz. Bu anlamda baktığımızda hem kendi adımıza hem dünya adına sözümüzün olması lazım." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uluslararası görüşmelerde ortaya koyduğu iradenin önemine bizzat şahitlik ettiğini belirten Duran, birçok liderin Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çeşitli konularda inisiyatif almasını istediğini söyledi.