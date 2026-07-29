Edirne'nin İpsala ilçesine bağlı Karpuzlu bölgesinde, Gala Gölü çevresinde geçtiğimiz haftada gerçekleşen yağışlarla yükselen sular sebebiyle adada otlayan büyükbaş hayvanlar, su kanalından geçirilerek Pamuklu yönüne nakledildi.

İHA'nın haberine göre Edirne'nin İpsala ilçesine bağlı Karpuzlu bölgesinde ilginç görüntüler yaşandı.

Bölgede "yerli kırma" olarak bilinen şarole melezi büyükbaş hayvanlar, yağışların ardından Gala Gölü çevresindeki su seviyesinin yükselmesi üzerine bulundukları adadan çıkarıldı.

Yaz ve kış aylarında açık alanda otlayan sürüler, yetiştiriciler tarafından su kanalından geçirilerek Pamuklu yönüne götürüldü. Vatandaşların ilgiyle izlediği "inek göçü", bölgede renkli görüntülere sahne oldu.

Üreticiler, son yağışların ardından Gala Gölü çevresinde su seviyesinin önemli ölçüde yükseldiğini, bu nedenle hayvanların daha güvenli otlaklara taşındığını ifade etti. Sürülerin kanal geçişi sırasında herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.