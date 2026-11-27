Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan hükümlü Çukurova Uluslararası Havalimanı'nda yakalandı
Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan ve hakkında 12 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü, Mersin'deki Çukurova Uluslararası Havalimanı'nda yurda giriş yaptığı sırada yakalandı
Giriş: 27 Kasım 2026 - 18:55 Güncelleme:
Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Havalimanı Şubesi ekipleri, Çukurova Uluslararası Havalimanı'nda yurda giriş yapan yolculara yönelik kontrol gerçekleştirdi.
12 YIL KESİNLEŞMİŞ HAPİS CEZASI BULUNUYOR
Kontroller sırasında hakkında 12 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan S.İ. yakalandı. Hükümlü, işlemlerinin ardından Tarsus Cezaevine teslim edildi.
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