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        Iraklı kadın doktorla taksici arasında taksimetre kavgası!

        İstanbul Beylikdüzü'nde Iraklı kadın doktorla bir taksici arasında ücret tartışması çıktı. Cep telefonuna yansıyan görüntülerde taksi şoförünün, "Hanımefendi şu anda kaçıyor. Benim taksimetre ücretim burada 2 bin küsur lira yazmış. Paramı vermiyor" derken, Iraklı doktorun ise "Yardım eder misiniz lütfen. Bu adam beni kaçırdı şimdi" dediği görülüyor

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22 Temmuz 2026 - 14:49 Güncelleme:
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        Iraklı kadın doktorla taksici arasında taksimetre kavgası!

        Şişli'de bulunan özel bir hastanede çalışan Iraklı doktor Alyaa Shallal Nayef A. (38), mobil uygulama üzerinden çağırdığı taksiyle Beylikdüzü’ndeki evine gitmek üzere yola çıktı.

        DHA'nın haberine göre eve ulaştığında uygulamada bin 686 lira görünen yolculuk ücretinin taksimetrede yaklaşık 2 bin lira olduğunu gören doktorla taksi şoförü Enver P. (40) arasında tartışma çıktı.

        Cep telefonuna yansıyan görüntülerde taksi şoförü, "Hanımefendi şu anda kaçıyor. Benim taksimetre ücretim burada 2 bin küsur lira yazmış. Paramı vermiyor" derken, Iraklı doktorun ise "Yardım eder misiniz lütfen. Bu adam beni kaçırdı şimdi" dediği görülüyor. Kadın doktor, kendisini yaklaşık 500 metre ilerideki bir sokağa götürdüğünü, çantasını alarak araçtan inmesine engel olmaya çalıştığını, fiziksel temasta bulunup tehdit ve hakaret ettiğini öne sürerek taksi şoföründen şikayetçi oldu.

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        Olay, 20 Temmuz Pazartesi günü saat 09.25 sıralarında Adnan Kahveci Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Şişli İzzetpaşa Mahallesi’nde bulunan özel hastanede doktor olarak çalışan Iraklı Alyaa Shallal Nayef A., saat 08.40 sıralarında mobil uygulama üzerinden çağırdığı taksiyle Beylikdüzü’ndeki evine gitmek üzere yola çıktı. İddiaya göre uygulamada yolculuk ücretinin bin 686 lira olarak göründüğünü belirten doktor, evinin bulunduğu sitenin önüne geldiğinde taksimetrede yaklaşık 2 bin lira yazdığını gördü. Ücrete itiraz etmesi üzerine doktorla taksi şoförü Enver P. arasında tartışma çıktı.

        ÇANTASINI ALIP ÖN KOLTUĞA KOYDUĞUNU ÖNE SÜRDÜ

        Doktorun ifadesine göre taksi şoförü, sitenin önünden hareket ederek kendisini yaklaşık 500 metre ilerideki bir sokağa götürdü. Alyaa Shallal Nayef A.’nın polis ekiplerini aramasının ardından taksiyi durduran şoför, doktorun çantasını alarak öndeki koltuğa koydu. Doktor, çantasını geri almaya çalıştığını ancak taksi şoförünün buna engel olduğunu ve "Sen kaçarsın diye aldım" dediğini de öne sürdü.

        "YARDIM EDİN BU ADAM BENİ KAÇIRIYOR"

        Diğer yandan tartışma sırasında yaşananlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Taksi şoförünün cep telefonu kamerasıyla kayda aldığı görüntülerde, "Hanımefendi şu anda kaçıyor. Benim taksimetre ücretim burada 2 bin küsur lira yazmış. Paramı vermiyor. Ben fazlasını da istemiyorum. Benim taksimetre ücretim bu. Hanımefendi burada kaçmaya çalışıyor. Ben bundan şikayetçiyim. Paramı veriyor musun, vermiyor musun" dediği anlar duyuluyor. Aynı görüntülerde Iraklı doktorun ise çevrede bulunanlara, Yardım eder misiniz lütfen. Bu adam beni kaçırdı şimdi" diyerek yardım istediği anlar görülüyor.

        "SENDEN DAHA FAZLA PARA ALACAĞIM"

        Alyaa Shallal Nayef A., polis ekiplerini beklediği sırada taksi şoförünün kendisine yaklaşarak fiziksel temasta bulunduğunu, hakaret ettiğini ve "Senden daha fazla para alacağım" diyerek kendisini tehdit ettiğini öne sürdü. Kadın doktor, olay yerine gelen polis ekiplerinin çantasını eksiksiz teslim ettiğini belirterek taksi şoförü Enver P.’den 'Güveni kötüye kullanma', 'Tehdit' ve 'Hakaret' suçlarından şikayetçi olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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