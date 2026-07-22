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        İstanbul'da gölette şüpheli ölüm

        İstanbul Silivri'de arkadaşıyla göl kenarına gelen Nikita Taşdemir isimli kişi, girdiği gölette hayatını kaybetti. Taşdemir'in ölümü ile ilgili inceleme başlatıldı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 22 Temmuz 2026 - 14:27 Güncelleme:
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        İstanbul'da gölette şüpheli ölüm
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        Silivri'de arkadaşıyla göl kenarına gelen Nikita Taşdemir isimli vatandaş girdiği gölette hayatını kaybetti. Ekipler, Taşdemir'in ölümü ile ilgili inceleme başlattı.

        İHA'nın haberine göre olay, Silivri ilçesi Selimpaşa Mahallesi'nde yaşandı. Edinilen bilgilere göre, arkadaşıyla göl kenarına gelen Nikita Taşdemir isimli vatandaş, beraber geldiği kişinin iddiasına göre serinlemek için girdiği gölde boğularak hayatını kaybetti.

        Taşdemir'in yanındaki kişi, durumu 112 ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye dalgıç ekipleri, sağlık ekipleri ve jandarma sevk edildi. Yapılan ilk incelemenin ardından Nikita Taşdemir isimli vatandaşın hayatını kaybettiği belirlendi.

        Göl kenarına beraber geldiğini ifade eden arkadaşı ise jandarma tarafından ifadesi alınmak üzere jandarma karakoluna götürüldü. Nikita Taşdemir'in kesin ölüm nedeninin ise yapılacak otopsinin ardından ortaya çıkacağı öğrenildi.

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