İstanbul'da metrekareye 242 kilogram yağış düştü
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), bugünkü yağışlarda 1985 yılından bu yana kaydedilen en yüksek değerlerden birine ulaşıldığını belirterek, kentin bazı noktalarında metrekareye 242 kilogram yağış düştüğünü bildirdi
İBB'den yapılan açıklamada, İstanbul'da son yılların en yüksek yağış miktarlarından birisinin kaydedildiği belirtildi.
AA'nın haberine göre, kentin bazı noktalarında metrekareye düşen yağış miktarı 240 kilograma ulaştı. Beykoz'da metrekareye 242 kilogram, Eyüpsultan'da 190,5 kilogram, Sarıyer'de ise 187,9 kilogram yağış düştü.
Özellikle Boğaz çevresi ile Avrupa Yakası'nın kuzey ve orta kesimlerinde metrekareye düşen yağış miktarı 100 ila 230 kilogram olarak ölçüldü.
İstanbul'un birçok noktasında metrekareye düşen yağış miktarı ise 100 kilogramı aştı. Kaydedilen yağış miktarı, 1985 yılından bu yana görülen en yüksek değerlerden birine ulaştı.
İBB BİRİMLERİNE TOPLAM 6 BİN 937 İHBAR ULAŞTI
Yağış nedeniyle İBB birimlerine toplam 6 bin 937 ihbar ulaştı. İhbarların 5 bin 711'i İSKİ'ye, 528'i Çözüm Merkezi'ne, 498'i itfaiyeye, 200'ü ise yol bakım ekiplerine iletildi.
AKOM'un meteorolojik değerlendirmelerine göre, yağışların özellikle Anadolu Yakası ve Boğaz çevresinde etkisini sürdürmesi bekleniyor.
Bugün sabah saat 10.00'a kadar bazı bölgelerde metrekareye 50 ila 75 kilogram ilave yağış düşebileceği, rüzgarın ise saatte 50 ila 80 kilometre hıza ulaşabileceği tahmin ediliyor.
Vatandaşlara zorunlu olmadıkça özel araçlarıyla trafiğe çıkmamaları, mümkün olduğunca toplu ulaşımı tercih etmeleri, dere yataklarından ve su baskını riski bulunan alanlardan uzak durmaları çağrısında bulunuldu.
İBB, olumsuz hava koşulları nedeniyle vatandaşların güvenli alanlarda dinlenebilmesi için tüm sosyal tesislerini sabaha kadar açık tutacak. BELTUR'un 6 noktası da gece boyunca hizmet verecek.
*Haberin fotoğrafları İHA tarafından servis edilmiştir.