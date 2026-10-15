İstanbul'da metrekareye 242 kilogram yağış düştü

MHP lideri Bahçeli: "Türkiye yolundan dönmeyecektir"

MHP lideri Devlet Bahçeli, partisinin TBMM grup toplantısında açıklamalarda bulundu. Konuşmasında fon soruşturmasına değinen Bahçeli, "Fon soruşturmasında kurumlar gerekeni yapıyor. Kurumlarımıza ve adalete güveniyoruz. Adaletin doğru aynı zamanda da hızlı tecelli etmesini milletimiz adına bekliyoru... Daha Fazla Göster MHP lideri Devlet Bahçeli, partisinin TBMM grup toplantısında açıklamalarda bulundu. Konuşmasında fon soruşturmasına değinen Bahçeli, "Fon soruşturmasında kurumlar gerekeni yapıyor. Kurumlarımıza ve adalete güveniyoruz. Adaletin doğru aynı zamanda da hızlı tecelli etmesini milletimiz adına bekliyoruz." ifadelerini kullandı. Terörsüz Türkiye süreci ile ilgili de açıklama yapan MHP lideri Bahçeli, "Milletimizin özgür iradesi ile tesis edilmekte olan Terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge girişimi, hasımları endişeye sürüklüyor. Türkiye'yi zayıflatma çabaları devreye sokulmaktadır. Yakaladığımız huzur ortamını sabote etmek isteyenler devrededir. Peşinen söyleyelim, Türkiye yolundan Türk milleti kararından dönmeyecektir. Terörsüz Türkiye adımları ciddiyetle atılmaya devam edecek ve en kısa zamanda nihayete erdirilecektir. " dedi Daha Az Göster