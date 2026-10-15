Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        İstanbul
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem İstanbul İstanbul'da metrekareye 242 kilogram yağış düştü

        İstanbul'da metrekareye 242 kilogram yağış düştü

        İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), bugünkü yağışlarda 1985 yılından bu yana kaydedilen en yüksek değerlerden birine ulaşıldığını belirterek, kentin bazı noktalarında metrekareye 242 kilogram yağış düştüğünü bildirdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15 Ekim 2026 - 02:02 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        İstanbul'da metrekareye 242 kilogram yağış düştü

        İBB'den yapılan açıklamada, İstanbul'da son yılların en yüksek yağış miktarlarından birisinin kaydedildiği belirtildi.

        AA'nın haberine göre, kentin bazı noktalarında metrekareye düşen yağış miktarı 240 kilograma ulaştı. Beykoz'da metrekareye 242 kilogram, Eyüpsultan'da 190,5 kilogram, Sarıyer'de ise 187,9 kilogram yağış düştü.

        Özellikle Boğaz çevresi ile Avrupa Yakası'nın kuzey ve orta kesimlerinde metrekareye düşen yağış miktarı 100 ila 230 kilogram olarak ölçüldü.

        İstanbul'un birçok noktasında metrekareye düşen yağış miktarı ise 100 kilogramı aştı. Kaydedilen yağış miktarı, 1985 yılından bu yana görülen en yüksek değerlerden birine ulaştı.

        REKLAM

        İBB BİRİMLERİNE TOPLAM 6 BİN 937 İHBAR ULAŞTI

        Yağış nedeniyle İBB birimlerine toplam 6 bin 937 ihbar ulaştı. İhbarların 5 bin 711'i İSKİ'ye, 528'i Çözüm Merkezi'ne, 498'i itfaiyeye, 200'ü ise yol bakım ekiplerine iletildi.

        AKOM'un meteorolojik değerlendirmelerine göre, yağışların özellikle Anadolu Yakası ve Boğaz çevresinde etkisini sürdürmesi bekleniyor.

        Bugün sabah saat 10.00'a kadar bazı bölgelerde metrekareye 50 ila 75 kilogram ilave yağış düşebileceği, rüzgarın ise saatte 50 ila 80 kilometre hıza ulaşabileceği tahmin ediliyor.

        Vatandaşlara zorunlu olmadıkça özel araçlarıyla trafiğe çıkmamaları, mümkün olduğunca toplu ulaşımı tercih etmeleri, dere yataklarından ve su baskını riski bulunan alanlardan uzak durmaları çağrısında bulunuldu.

        REKLAM

        İBB, olumsuz hava koşulları nedeniyle vatandaşların güvenli alanlarda dinlenebilmesi için tüm sosyal tesislerini sabaha kadar açık tutacak. BELTUR'un 6 noktası da gece boyunca hizmet verecek.

        *Haberin fotoğrafları İHA tarafından servis edilmiştir.

        ÖNERİLEN VİDEO

        MHP lideri Bahçeli: "Türkiye yolundan dönmeyecektir"

        MHP lideri Devlet Bahçeli, partisinin TBMM grup toplantısında açıklamalarda bulundu. Konuşmasında fon soruşturmasına değinen Bahçeli, "Fon soruşturmasında kurumlar gerekeni yapıyor. Kurumlarımıza ve adalete güveniyoruz. Adaletin doğru aynı zamanda da hızlı tecelli etmesini milletimiz adına bekliyoru...
        #İstanbul sel
        #istanbul büyükşehir belediyesi
        #haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İstanbul'da yağış tehlikesi sürüyor
        İstanbul'da yağış tehlikesi sürüyor
        Meteorolojiden 48 il için sarı, 5 il için turuncu uyarı
        Meteorolojiden 48 il için sarı, 5 il için turuncu uyarı
        Su birikintisinde akıma kapılan çocuk hayatını kaybetti
        Su birikintisinde akıma kapılan çocuk hayatını kaybetti
        Fenerbahçe İngiltere'de ağır yaralı!
        Fenerbahçe İngiltere'de ağır yaralı!
        "Maçın hakkı bu değildi!"
        "Maçın hakkı bu değildi!"
        Fon düzenlemesi komisyonda kabul edildi
        Fon düzenlemesi komisyonda kabul edildi
        34 yıl sonra gelen 6 farklı mağlubiyet!
        34 yıl sonra gelen 6 farklı mağlubiyet!
        İstanbul'u sağanak vurdu
        İstanbul'u sağanak vurdu
        İstanbul için kritik sel uyarısı
        İstanbul için kritik sel uyarısı
        Yardım çağrısında bulundular
        Yardım çağrısında bulundular
        ABD ile Rusya arasındaki dizel anlaşmasını değerlendirdi
        ABD ile Rusya arasındaki dizel anlaşmasını değerlendirdi
        İstanbul'da bugün okullar tatil
        İstanbul'da bugün okullar tatil
        "Elimizden gelenin en iyisini yapmak istiyoruz"
        "Elimizden gelenin en iyisini yapmak istiyoruz"
        Thomas Reis'ten flaş Salah açıklaması!
        Thomas Reis'ten flaş Salah açıklaması!
        Eski SPK Başkanı Gönül hakkında soruşturma izni
        Eski SPK Başkanı Gönül hakkında soruşturma izni
        "3 yılda 1 milyon çelik konut üretebiliriz"
        "3 yılda 1 milyon çelik konut üretebiliriz"
        İsrail'den Hizbullah ve İran'a yeni tehdit
        İsrail'den Hizbullah ve İran'a yeni tehdit
        Şarkıcı Alpay vefat etti
        Şarkıcı Alpay vefat etti
        Halk TV'de arama, kayyum atandı: 17 gözaltı
        Halk TV'de arama, kayyum atandı: 17 gözaltı
        'Kızılcık Şerbeti'nde büyük sürpriz
        'Kızılcık Şerbeti'nde büyük sürpriz