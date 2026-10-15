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        İzmir'de FETÖ şüphelisi yakalandı

        İzmir'in Gaziemir ilçesinde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 1 şüpheli gözaltına alındı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15 Ekim 2026 - 01:23 Güncelleme:
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        İzmir'de FETÖ şüphelisi yakalandı

        İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, FETÖ/PDY'ye yönelik 6415 sayılı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanun'a muhalefet suçu kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekiplerince çalışma başlatıldı.

        Polis ekiplerince Gaziemir'deki bir adrese düzenlenen operasyonda A.Ş. gözaltına alındı.

        Zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.

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