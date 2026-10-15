İzmir'de FETÖ şüphelisi yakalandı

Gülden'i 30 bıçak darbesiyle öldüren sanığın anne, baba ve teyzesine iyi hal indirimi; 5'er ay hapis

Edirne'de, 15 yaşındaki Gülden Coni'yi 30 bıçak darbesiyle öldüren aynı yaştaki E.A.'yla ilgili cinayetin ardından delilleri gizleyen ve oğlunu motosikletle kaçıran babası, annesi ve teyzesine 5'er ay hapis cezası verilerek, hükmün açıklanması geri bırakıldı. Karara, genç kızın ailesi tepki gösterdi... Daha Fazla Göster Edirne'de, 15 yaşındaki Gülden Coni'yi 30 bıçak darbesiyle öldüren aynı yaştaki E.A.'yla ilgili cinayetin ardından delilleri gizleyen ve oğlunu motosikletle kaçıran babası, annesi ve teyzesine 5'er ay hapis cezası verilerek, hükmün açıklanması geri bırakıldı. Karara, genç kızın ailesi tepki gösterdi(DHA) Daha Az Göster