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        Haberler Gündem Çevre Van'da kaçak inci kefali avlayanlara 2 milyon 372 bin lira ceza

        Van'da kaçak inci kefali avlayanlara 2 milyon 372 bin lira ceza

        Van Gölü'nde yaşayan ve üreme döneminde suyun akışının tersine yüzerek tatlı sulara göç eden inci kefalinin neslinin korunması amacıyla uygulanan av yasağı döneminde kaçak avcılık yapan 125 kişiye, 2 milyon 372 bin lira idari para cezası verildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10 Temmuz 2026 - 14:32 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Kaçak inci kefali avına 2 milyon 372 bin lira ceza

        Van Gölü'ne kıyısı bulunan Van'ın İpekyolu, Edremit, Tuşba, Gevaş, Muradiye ve Erciş ile Bitlis'in Ahlat, Adilcevaz ve Tatvan ilçelerinde binlerce kişinin geçim kaynağı inci kefalinin tatlı sulara göçünde sona yaklaşıldı.

        Yumurtalarını bırakmak için 15 Nisan-15 Temmuz döneminde tatlı sulara akın eden balıkların güvenli üreme dönemi geçirmesi için İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Sahil Güvenlik Van Gölü Grup Komutanlığı, İl Jandarma Komutanlığı, Emniyet Müdürlüğü ve belediyelerin iş birliğiyle önlemler alındı.

        Van ve Bitlis'te av yasağı döneminde, inci kefalinin avlanması, satışı ve naklinin önlenmesi için göl çevresi ve akarsu yataklarında denetim yapan ekipler, kaçak avcılıkta kullanılan 7 tekne, şişme bot ve 54 av malzemesi ele geçirdi.

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        Kaçak avlanan 18 ton inci kefaline el koyan ekipler, 125 kişiye "Su Ürünleri Kanunu'na Muhalefet" suçundan 2 milyon 372 bin lira idari ceza uyguladı.

        İl Tarım ve Orman Müdürü Turgay Şişman, av yasağı döneminde kaçak avcılığın önlenmesi için tedbirlerin alındığını söyledi. Yasağın 15 Temmuz'a kadar devam edeceğini belirten Şişman, şunları kaydetti:

        "Bu süreçte kolluk kuvvetlerimiz ve paydaş kurumlarımızla denetimlerimizi gece gündüz sahada sürdürüyoruz. 18 ton inci kefali ele geçirdik. Canlı olarak yakaladığımız balıkları yeniden göle bıraktık. Ayrıca 125 kişiye toplam 2 milyon 372 bin lira idari para cezası uyguladık. Bu yılki yağış rejimine baktığımızda, meteoroloji verileri de bunu destekliyor. Oldukça verimli bir yağış sezonu geçirdik. Dolayısıyla inci kefalinin de bu yağışlara bağlı olarak verimli bir üreme dönemi geçirdiğini değerlendiriyoruz. Göldeki mevcut popülasyonun bu yıl bir miktar daha artacağını söyleyebiliriz."

        Son yıllarda gerçekleştirilen sıkı denetimler ve bilgilendirme çalışmaları sayesinde inci kefalinin boyunun uzadığını gözlemlediklerini dile getiren Şişman, önceki yıllarda ortalama 17-18 santimetre olan balıkların boyunun, bu yıl yapılan ölçümlerde 23-24 santimetreye ulaştığını ifade etti.

        Bunun sevindirici bir gelişme olduğunu kaydeden Şişman, "Bu da yaptığımız bilgilendirme çalışmalarının ve basın aracılığıyla yaptığımız uyarıların vatandaşlar tarafından dikkate alındığını, kaçak avcılığın nispeten azaldığını gösteriyor ancak uygulanan idari para cezalarına baktığımızda, geçen yılla benzer bir tabloyla karşılaşıyoruz" dedi.

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        #van gölü
        #inci kefali
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