Kahramanmaraş'ta özel gereksinimli Mehmet Gökburun'a saldıran sürücü serbest bırakıldı
Kahramanmaraş'ın Çağlayancerit ilçesinde oyuncak arabasıyla yolda yürüyen 19 yaşındaki özel gereksinimli Mehmet Gökburun, bir sürücünün tekme tokat saldırısına uğradı. Güvenlik kamerasına yansıyan saldırının ardından gözaltına alınan sürücü, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı
Giriş: 28 Kasım 2026 - 18:08 Güncelleme:
Kahramanmaraş'ın Çağlayancerit ilçesine bağlı İstiklal Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nde, çevresinde 'Mamoş' olarak bilinen özel gereksinimli Mehmet Gökburun (19), oyuncak arabasını iple çekerek yolda ilerlediği sırada bir sürücünün saldırısına uğradı. Aracından inen sürücü, yolun ortasından yürüdüğünü öne sürdüğü Gökburun'u tekme tokat dövdü.
SALDIRGAN ADLİ KONTROLLE SERBEST BIRAKILDI
Bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan saldırıyı gören vatandaşlar, sürücüye tepki gösterdi. Bu sırada bölgeden geçen jandarma ekipleri, sürücüyü vatandaşların elinden alarak polise teslim etti. Gözaltına alınan ve işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen sürücü, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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