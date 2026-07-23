Kayseri'de polis aracı, otomobille çarpıştı: 3 yaralı

10 dakikada 170 milyonluk vurgun

İstanbul Fatih'te kuyumcu deposundan piyasa değeri yaklaşık 170 milyon lira olan 51 kilo 482 gram eritilmiş hurda altını çalan maskeli şüpheliler, Hırsızlık Büro ekiplerinin anlık takibiyle kıskıvrak yakalandı. Nermin İ. İle kocası Ersin İ oldukları belirlenen şüphelilerin Kağıthane'deki evlerinde y... Daha Fazla Göster İstanbul Fatih'te kuyumcu deposundan piyasa değeri yaklaşık 170 milyon lira olan 51 kilo 482 gram eritilmiş hurda altını çalan maskeli şüpheliler, Hırsızlık Büro ekiplerinin anlık takibiyle kıskıvrak yakalandı. Nermin İ. İle kocası Ersin İ oldukları belirlenen şüphelilerin Kağıthane'deki evlerinde yapılan aramada çalınan altının tamamı ele geçirilirken, 170 milyon liralık vurguna ait güvenlik kamera görüntüleri de ortaya çıktı. Mustafa Şekeroğlu'nun haberi... Daha Az Göster