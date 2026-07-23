Kayseri'de polis aracı, otomobille çarpıştı: 3 yaralı
Kayseri'de otomobil ile çarpışan polis aracının devrildiği kazada 2'si bekçi 3 kişi yaralandı
Giriş: 23 Temmuz 2026 - 02:43 Güncelleme:
Kaza, saat 00.30 sıralarında Kayseri'nin merkez Kocasinan ilçesi Mevlana Mahallesi Barış Manço Caddesi'nde meydana geldi. M.A.K. idaresindeki otomobil ile H.A.S. yönetimindeki polis aracı çarpıştı.
DHA'nın haberine göre, kazada otomobil sürücüsü M.A.K. ile polis aracında bulunan H.A.S. ve G.Ö. isimli bekçiler yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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