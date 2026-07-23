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        Haberler Gündem 3. Sayfa Kayseri'de polis aracı, otomobille çarpıştı: 3 yaralı

        Kayseri'de polis aracı, otomobille çarpıştı: 3 yaralı

        Kayseri'de otomobil ile çarpışan polis aracının devrildiği kazada 2'si bekçi 3 kişi yaralandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23 Temmuz 2026 - 02:43 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Polis aracı, otomobille çarpıştı: 3 yaralı

        Kaza, saat 00.30 sıralarında Kayseri'nin merkez Kocasinan ilçesi Mevlana Mahallesi Barış Manço Caddesi'nde meydana geldi. M.A.K. idaresindeki otomobil ile H.A.S. yönetimindeki polis aracı çarpıştı.

        DHA'nın haberine göre, kazada otomobil sürücüsü M.A.K. ile polis aracında bulunan H.A.S. ve G.Ö. isimli bekçiler yaralandı.

        İhbar üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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