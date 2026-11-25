Kilis'te seyir halindeyken alev alan kabak çekirdeği yüklü tır yandı
Kilis'te seyir halindeki kabak çekirdeği yüklü tırda yangın çıktı. İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında tır kullanılamaz hale geldi
Giriş: 25 Kasım 2026 - 22:40 Güncelleme:
Kilis'te M.Ş. idaresindeki kabak çekirdeği yüklü tır, Kilis-Hatay kara yolunun Gülbaba köyü mevkisinde seyir halindeyken alev aldı. Sürücünün ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
TIR KULLANILAMAZ HALE GELDİ
Kilis Belediyesi itfaiye ekiplerince söndürülen yangında tır kullanılamaz hale geldi.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ