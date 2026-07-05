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        Haberler Gündem 3. Sayfa Kocaeli'de arızalanan otomobile TIR çarptı: 1 ölü, 3 yaralı

        Kocaeli'de arızalanan otomobile TIR çarptı: 1 ölü, 3 yaralı

        Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde TIR'ın arızalanan otomobile çarpması sonucu 7 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05 Temmuz 2026 - 05:15 Güncelleme:
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        Arızalanan otomobile TIR çarptı: 1 ölü, 3 yaralı

        Kocaeli'de Anadolu Otoyolu'nun Kartepe geçişi Maşukiye Mahallesi mevkisinde İ.M. idaresindeki otomobil, arızalanması üzerine sürücüsü tarafından emniyet şeridine çekildi.

        Sürücü İ.M. ile eşi G.M'nin araçtan inerek aracı kontrol ettiği sırada, sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen TIR, otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkan TIR, yol kenarındaki ağaçlara çarptıktan sonra sulama kanalına devrildi. İhbar üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        KÜÇÜK ÇOCUK HAYATINI KAYBETTİ

        AA'nın haberine göre, sağlık ekipleri, otomobilde bulunan E.M'nin (7) hayatını kaybettiğini belirledi. Kazada yaralanan sürücü İ.M, eşi G.M. ile 1 çocuk, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

        Çocuğun cenazesi, olay yerindeki incelemenin ardından Kocaeli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. TIR sürücüsü ise ifadesi alınmak üzere jandarma karakoluna götürüldü.

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