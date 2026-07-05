Kocaeli'de arızalanan otomobile TIR çarptı: 1 ölü, 3 yaralı

Kocaeli'de Anadolu Otoyolu'nun Kartepe geçişi Maşukiye Mahallesi mevkisinde İ.M. idaresindeki otomobil, arızalanması üzerine sürücüsü tarafından emniyet şeridine çekildi.

Sürücü İ.M. ile eşi G.M'nin araçtan inerek aracı kontrol ettiği sırada, sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen TIR, otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkan TIR, yol kenarındaki ağaçlara çarptıktan sonra sulama kanalına devrildi. İhbar üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

KÜÇÜK ÇOCUK HAYATINI KAYBETTİ

AA'nın haberine göre, sağlık ekipleri, otomobilde bulunan E.M'nin (7) hayatını kaybettiğini belirledi. Kazada yaralanan sürücü İ.M, eşi G.M. ile 1 çocuk, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Çocuğun cenazesi, olay yerindeki incelemenin ardından Kocaeli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. TIR sürücüsü ise ifadesi alınmak üzere jandarma karakoluna götürüldü.