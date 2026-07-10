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        Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin "Ana Ocağı Aile Yaşam Parkı" projesinde ilk adım

        Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, çocuklar ve ailelere yönelik çok yönlü hizmetleri tek çatı altında buluşturacak "Ana Ocağı Aile Yaşam Parkı" için ilk adımlar atılıyor. Proje kapsamda İzmit Doğu Kışla Parkı'nın "Ana Ocağı Aile Yaşam Parkı"na dönüşüm süreci bu vizyonun önemli projelerinden biri olarak hayata geçiriliyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10 Temmuz 2026 - 14:22 Güncelleme:
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        Kocaeli'nin "Ana Ocağı Aile Yaşam Parkı" projesi

        Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin "Ana Ocağı Aile Yaşam Parkı”"için ilk adımlar atılıyor. Kadınlar, çocuklar ve ailelere yönelik çok yönlü hizmetleri tek çatı altında buluşturarak sosyal yaşama yeni bir soluk kazandırması hedeflenen proje kapsamında İzmit Doğu Kışla Parkı'nın "Ana Ocağı Aile Yaşam Parkı'na" dönüşüm süreci hayata geçiriliyor.

        Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, Ana Ocağı Aile Yaşam Parkı bünyesinde hizmet verecek Anne Şehir Merkezi; spor, eğitim, hobi ve danışmanlık hizmetleri sayesinde kadınlar hem kişisel hem de mesleki gelişimlerini destekleyecek imkânlara erişirken, aileler güvenli ve destekleyici bir sosyal yaşam alanında bir araya gelme fırsatı bulacak. Tesis, psikolog, diyetisyen ve fizyoterapist hizmetleriyle kadınların fiziksel ve ruhsal sağlığını destekleyen bütüncül bir hizmet anlayışı sunarken, düzenlenecek hobi atölyeleriyle de üretime ve sosyal yaşama katılımlarını güçlendirecek.

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        Proje kapsamında sağlıklı yaşam merkezi, rehberlik ve psikolojik danışmanlık merkezi, oyuncak ve bebek kütüphanesi, çocuk oyun sokağı, kadın kooperatifleri koordinasyon merkezi ve ürün mağazası, tarım ve şifalı bitkiler alanı, Lokomotif Çocuk Köyü, VR Deneyim Merkezi, stüdyo, çocuk meclisi, açık hava sineması, sahne ve etkinlik alanları, rehabilitasyon bahçeleri, spor ve aktivite parkurları, mescid, emzirme odaları ve erişilebilir yaşam alanları yer alacak. Ana Ocağı Aile Yaşam Parkı içerisinde hizmet verecek "Gönül Bahçem Davet Evi", kadınların ve ailelerin bir araya gelebileceği özel bir sosyal yaşam alanı olacak.

        Ana Ocağı, kadın kooperatifleri ile KOMEK kursiyerlerinin ürettiği el emeği ürünleri ziyaretçilerle buluşturacak satış alanları ve KOMEK Sepeti Mağazası ile kadın girişimciliğini destekleyecek. Proje, çevre dostu uygulamalarıyla da dikkat çekiyor. Yenilenebilir enerji sistemleri, yağmur suyu hasadı, sıfır atık uygulamaları, kompost alanları, şifalı bitki bahçeleri ve ekoloji atölyeleriyle hem çocuklarda hem de ailelerde çevre bilincinin geliştirilmesi amaçlanıyor. Ana Ocağı Aile Yaşam Parkı, gençlerin sosyal ve fiziksel gelişimlerini destekleyecek yeni yaşam alanlarına da ev sahipliği yapacak.

        Ana Ocağı Aile Yaşam Parkı üç etap halinde tamamlanacak. İlk etapta mevcut yapıların dönüşümüyle "Oyuncak Kütüphanesi", "Çocuk Meclisi", "Etüt Merkezi", "KOMEK Atölyeleri", "Kadın Danışma Merkezi", "Kooperatif Koordinasyon Merkezi", "Hobi Merkezi", "Stüdyo", "VR Deneyim Merkezi", "Bebek Kütüphanesi" ile "Hoş Geldin Bebek Eğitim ve Koordinasyon Merkezleri" hizmete açılacak.

        İkinci etapta Anne Şehir Merkezi, Antikkapı Sosyal Tesisi, Çok Amaçlı Salon, çocuk aktivite parkurları ve kapsamlı peyzaj düzenlemeleri tamamlanacak. Son etapta ise geleneksel mimariye uygun çadırlar, kültürel alanlar, konsept sergi noktaları ve aile temalı müze projeye eklenecek.

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