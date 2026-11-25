Korgan Belediye Başkanı Sait Korgan İYİ Parti'den istifa ettiğini açıkladı
Ordu'nun Korgan Belediye Başkanı Sait Korgan, İYİ Parti'den istifa ettiğini açıkladı. Korgan, görevini bağımsız belediye başkanı olarak sürdüreceğini duyurdu
Giriş: 25 Kasım 2026 - 23:11 Güncelleme:
Ordu'nun Korgan Belediye Başkanı Sait Korgan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla İYİ Parti'den istifa ettiğini duyurdu.
GÖREVİNİ BAĞIMSIZ SÜRDÜRECEK
Başkan Sait Korgan, paylaşımında, "Bugün itibarıyla mensubu olduğum siyasi partiden istifa ederek bağımsız belediye başkanı olarak devam etme kararı almış bulunmaktayım" ifadelerini kullandı.
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