Korku dolu anlar! TIR'dan uçtu, kaska yapıştı!
Bursa'da otoyolda korku dolu saniyeler yaşandı. Kentte seyir halindeki TIR'ın dorsesinden uçan karton, arkadaki motosikletlinin kaskına yapıştı. Motosiklet sürücüsünün önünü görmeden ilerlediği anlar, kask kamerasına yansıdı
Giriş: 25 Kasım 2026 - 12:43 Güncelleme:
Bursa'da otoyolda seyreden TIR'ın dorsesinden uçan karton, arkadaki motosikletlinin kaskına yapıştı. Motosiklet sürücüsünün önünü görmeden ilerlediği anlar, kask kamerasına yansıdı.
DHA'nın haberine göre Bursa-İstanbul Otoyolu’nda hareket halinde olan motosikletin sürücüsü, önünde ilerleyen geri dönüşüm malzemesi taşıyan TIR'ın dorsesinden uçan karton parçasının başındaki kaska yapışmasıyla zor durumda kaldı.
O anlar, kask kamerasına yansıdı. Görüntülerde sol şeritte süratle giderken, kaskına karton parçasının yapışmasıyla görüşünü kaybeden motosikletlinin, TIR'ın sürücüsüne tepki gösterdiği görüldü.
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