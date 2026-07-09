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        Haberler Gündem Küçükçekmece'de 5 katlı iş hanında çıkan yangın söndürüldü

        Küçükçekmece'de 5 katlı iş hanında çıkan yangın söndürüldü

        Küçükçekmece'de 5 katlı iş hanının giriş katındaki restoranın bacasından yükselen alevler kısa sürede büyüyerek üç kata daha sıçradı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, dükkanının yandığını gören iş yeri sahibi ise baygınlık geçirdi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09 Temmuz 2026 - 23:16 Güncelleme:
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        Küçükçekmece'de 5 katlı iş hanında yangın!

        Yangın, saat 21.20 sıralarında Fatih Mahallesi 829. Sokak'ta bulunan bir iş hanında çıktı. 5 katlı iş hanının giriş katındaki restoranın bacasından bilinmeyen nedenle yükselen alevler kısa sürede büyüyerek üç kata daha sıçradı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, acil sağlık ve polis ekipleri geldi. Alevler, itfaye tarafından söndürülürken, polis ekipleri ise çevrede güvenlik önlemi aldı. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde yangında ölen ya da yaralanan kimsenin olmadığı belirlendi.

        DÜKKANININ YANDIĞINI GÖREN İŞ YERİ SAHİBİ BAYGINLIK GEÇİRDİ

        Dükkanının yandığını gören iş yeri sahibi olay yerinde baygınlık geçirdi. İş yeri sahibine sağlık ekipleri tarafından müdahale edildi. Yangın nedeniyle 3 katta hasar meydana gelirken, çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.

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