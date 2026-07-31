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        Haberler Gündem İstanbul Makine arızası İstanbul Boğazı’nda trafiği çift yönlü geçici olarak durdurdu

        Makine arızası İstanbul Boğazı’nda trafiği çift yönlü geçici olarak durdurdu

        Rusya'dan İskenderun'a seyir halinde olan 22 bin ton demir cevheri yüklü gemi, Kanlıca açıklarında makine arızası yaşadı. Karaya sürüklenirken demir atan gemi nedeniyle İstanbul Boğazı'ndaki trafik çift yönlü olarak geçici süreyle askıya alındı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 31 Temmuz 2026 - 19:03 Güncelleme:
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        Boğaz trafiği geçici durduruldu
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        Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Rusya’dan İskenderun’a seyir halinde olan “Hacı Hüseyin” isimli geminin İstanbul Boğazı’nda makine arızası yaşadığını bildirdi.

        Sao Tome ve Principe bayraklı, 154 metre uzunluğundaki geminin 22 bin ton demir cevheri taşıdığı belirtildi. Kanlıca açıklarında makine arızası nedeniyle karaya doğru sürüklenen geminin, olası bir kazayı önlemek amacıyla demir attığı kaydedildi.

        KURTARMA EKİPLERİ SEVK EDİLDİ

        İhbarın ardından Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne bağlı KURTARMA-8 ve NAZIM TUR römorkörleri ile KEGM-5 hızlı tahlisiye botu bölgeye yönlendirildi. Ekiplerin kısa sürede geminin yanına ulaştığı ve kurtarma çalışmalarına başladığı belirtildi.

        Yaşanan arıza nedeniyle İstanbul Boğazı’ndaki gemi trafiği, saat 18.10 itibarıyla çift yönlü ve geçici olarak askıya alındı.

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        #boğaz trafiği
        #istanbul boğazı
        #haberler
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