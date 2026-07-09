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        Haberler Gündem MSB, Türk Yıldızlarının selamlama uçuşu esnasındaki kokpit görüntülerini paylaştı

        MSB, Türk Yıldızlarının selamlama uçuşu esnasındaki kokpit görüntülerini paylaştı

        Milli Savunma Bakanlığı (MSB), ABD Başkanı Donald Trumpın Cumhurbaşkanlığı Külliyesine gelişindeki Türk Yıldızlarının gerçekleştirdiği selamlama uçuşunun kokpit görüntülerini paylaştı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09 Temmuz 2026 - 22:32 Güncelleme:
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        MSB kokpit görüntülerini paylaştı

        Bakanlığın NSosyal hesabından "İşte karşınızda Türk Silahlı Kuvvetlerimizin hassas zaman yönetimi ve kusursuz koordinasyonu" notuyla ABD Başkanı Trumpın Cumhurbaşkanlığı Külliyesine gelişindeki Türk Yıldızlarının selamlama uçuşuna ilişkin paylaşımda bulunuldu.

        Paylaşımda, 36ncı NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğanın, ABD Başkanı Trumpı Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde karşıladığı anda, Türk Yıldızları Akrobasi Timinin de selamlama uçuşunu saniyeler bazında yapılan planlamayla gerçekleştirdiği belirtildi.

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        Paylaşımda, "Gökyüzündeki bu kusursuz senkronizasyon, Türk Silahlı Kuvvetlerimizin yüksek disiplinini, üstün planlama kabiliyetini ve profesyonelliğini bir kez daha gözler önüne serdi. Türk Silahlı Kuvvetlerinde başarı tesadüf değil, disiplin, planlama ve mükemmel koordinasyonun bir eseridir." ifadelerine yer verildi.

        Türk Yıldızlarının selamla uçuşu esnasındaki kokpit görüntüleri ve telsiz konuşmaları da paylaşımda yer aldı.

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