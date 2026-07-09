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        Haberler Gündem Ömer Çelik: ‘Emrolunduğun gibi dosdoğru ol’ hakikatini dillendiren herkese selam olsun

        Ömer Çelik: ‘Emrolunduğun gibi dosdoğru ol’ hakikatini dillendiren herkese selam olsun

        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "'Emrolunduğun gibi dosdoğru ol' hakikatini dillendiren herkese selam olsun. Bu hakikatin görülmesi için gayret eden kardeşlerimiz var olsunlar" dedi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09 Temmuz 2026 - 20:01 Güncelleme:
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        Ömer Çelik'ten mezuniyet töreni açıklaması

        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezuniyet töreninde ayet yazılı pankartın indirilmesine ilişkin paylaşım yaptı. Çelik, “‘Emrolunduğun gibi dosdoğru ol’ hakikatini dillendiren herkese selam olsun. Bu hakikatin görülmesi için gayret eden kardeşlerimiz var olsunlar. Bu hakikat her zaman ve her yerde kalbimizin sancağıdır. Bu hakikatin duyulmasını ve görülmesini engellemeye çalışanlar utansınlar. Barbarca eylemlerde bulunanlar, sadece kendi alınlarına büyük bir utanç yazdılar” ifadelerini kullandı.

        Yeditepe Üniversitesi'nden 'ayet yazılı pankart'ın kapatılmasına ilişkin açıklama
        Yeditepe Üniversitesi'nden 'ayet yazılı pankart'ın kapatılmasına ilişkin açıklama
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