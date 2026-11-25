Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, 1. Olağan Kurultay'da seçilen Parti Meclisi (PM), Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) üyeleri ve milletvekilleriyle Anıtkabir'i ziyaret etti.

Özel, beraberindeki PM, YDK üyeleri ve milletvekilleriyle Aslanlı Yol'dan yürüyerek Atatürk'ün mozolesine çelenk bıraktı, saygı duruşunda bulundu.

Merdivenlerdeki fotoğraf çekiminin ardından Misak-ı Milli Kulesi'ne geçen Özel, Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı.

Özgür Özel, deftere şunları yazdı:

"Aziz Atatürk, bugün, Cumhuriyetimizin kazandırdığı imkanlarla kurduğumuz Yeni Partimizin 1. Olağan Kurultayı'nda seçilen Parti Meclisi ve Yüksek Disiplin Kurulu üyelerimizle birlikte huzurunuzdayız. Yeni Partimiz, hukukun üstünlüğünün zedelendiği, demokratik kurumların örselendiği, sosyal ve ekonomik adaletin temelden sarsıldığı bir dönemde, milletimizin ihtiyaçlarına karşılık verme zaruretinden doğmuştur. Cumhuriyetimizin kazanımlarının tehdit altında olduğu böyle bir dönemde, Yeni Parti kadroları tüm zorlukları ve engelleri aşarak sorumluluk üstlenmiştir.

REKLAM

Bizlere bıraktığınız Cumhuriyet'i bütün kazanımlarıyla korumak, daha da güçlendirerek geleceğe taşımak, en mukaddes vazifemizdir. İlk kurultayımızla birlikte oluşan kadrolarımızda, bu mesuliyeti yerine getirme inancı, azmi ve kararlılığı mevcuttur. Devletimizi adil ve güçlü, milletimizi özgür ve müreffeh kılmak için hiçbir güce boyun eğmeden mücadelemizi sürdüreceğiz. Açtığınız yolda, Cumhuriyetimizin temel ilkelerinden taviz vermeden, milletimizin iradesini her şeyin üstünde tutarak ilerlemeye devam edeceğiz. Mirasınız, Yeni Parti kadrolarına emanettir. Size, silah arkadaşlarınıza, Cumhuriyetimizin kurucu kadrolarına şükranlarımızı sunuyor, tüm şehitlerimizi saygı ve rahmetle anıyoruz. Ruhunuz şad olsun."

REKLAM

Özel, daha sonra beraberindekilerle 2. Cumhurbaşkanı İsmet İnönü'nün kabrini ziyaret etti.