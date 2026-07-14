Şarköy'ün 14 halk plajı temiz çıktı

Tekirdağ'da, 29 Haziran 2026 tarihinde Şarköy'deki 14 halk plajından alınan deniz suyu numuneleri, Tekirdağ Halk Sağlığı Laboratuvarı tarafından mikrobiyolojik açıdan incelendi. Yapılan analizlerde tüm plajların Sağlık Bakanlığı'nın belirlediği kriterleri karşıladığı tespit edildi.

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, Mürefte, Hoşköy, Uçmakdere, Şarköy merkez ve diğer tüm halk plajlarından alınan numunelerde E. coli ve Enterokok değerleri yönetmelikte belirlenen sınırların oldukça altında kaldı. Böylece 14 plajın tamamı "yüzmeye uygun" olarak değerlendirildi.

Analiz sonuçlarına göre Şarköy sahillerindeki deniz suyu temizlik oranı yüzde 99,52 olarak belirlendi. Elde edilen sonuçlar, bölgedeki deniz suyu kalitesinin yüksek seviyede olduğunu ortaya koyarken, vatandaşların yaz sezonunu güvenli ve sağlıklı bir ortamda geçirebilmesine önemli katkı sağladı.

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Candan Yüceer, çevre ve halk sağlığını koruyan çalışmaların devam edeceğine vurgu yaparak, "Hemşehrilerimizin yaz mevsimini güvenle ve huzur içinde geçirebilmesi için çevremizi, denizimizi ve halk sağlığını koruyan çalışmalarımıza aralıksız devam ediyoruz. Şarköy'deki halk plajlarımızda elde edilen bu sonuçlar, denizlerimizi koruma konusundaki hassasiyetimizin ve sürdürülebilir çevre anlayışımızın önemli bir göstergesidir. Bu anlayışla, gelecek nesillerimize daha temiz bir çevre ve sağlıklı denizler bırakmak için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz" diye konuştu.