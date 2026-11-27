Bugün Ne Oldu? 27 Kasım 2026 haberleri: Gürcü polisin Beşiktaş taraftarına saldırısı dünya gündeminde, Hikmet Çetin'e Meclis'te cenaze töreni, Altında sert tepki

Günün öne çıkan haberlerini Helin Genç "Bugün Ne Oldu?"da anlatıyor.GÜRCÜ POLİSİN, BEŞİKTAŞ TARAFTARINA SALDIRISI DÜNYA GÜNDEMİNDEBeşiktaş - Hapoel Beer Sheva maçında yaşananlar dünya gündemine damga vurdu. Tribündeki Filistin pankartlarının ardından Gürcistan polisinin Beşiktaş taraftarına uyguladı... Daha Fazla Göster Günün öne çıkan haberlerini Helin Genç "Bugün Ne Oldu?"da anlatıyor.GÜRCÜ POLİSİN, BEŞİKTAŞ TARAFTARINA SALDIRISI DÜNYA GÜNDEMİNDEBeşiktaş - Hapoel Beer Sheva maçında yaşananlar dünya gündemine damga vurdu. Tribündeki Filistin pankartlarının ardından Gürcistan polisinin Beşiktaş taraftarına uyguladığı 'orantısız şiddet' tepki çekti. Beşiktaşlı futbolseverlere yakın mesafeden biber gazı sıkılırken, bazı taraftarlar ise yaralandı. Gözaltındaki 16 Beşiktaş taraftarı öğle saatlerinde serbest bırakıldı. Batum'da yaşanan olaylara siyaset ve spor dünyasından tepki yağdı. CAFER MAHİROĞLU SORUŞTURMASINDA 12 GÖZALTI KARARIBugün İş insanı Cafer Mahiroğlu hakkında yürütülen 'rüşvet', 'ihaleye fesat karıştırma' ve 'suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama' soruşturmasında 3'üncü dalga operasyonda 12 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Gözaltı kararı verilen isimler arasında Ece Üner, Deniz Bayramoğlu ve Kürşad Oğuz da bulunuyor.GAZETECİLER MUSTAFA BALCI VE ŞABAN SEVİNÇ TAHLİYE EDİLDİGazeteciler Mustafa Balcı ve Şaban Sevinç'in "Fon Soruşturması"yla ilgili sosyal medya paylaşımları nedeniyle yargılandıkları davanın duruşması görüldü. Mahkeme kararında, Şaban Sevinç'in 1 yıl 3 ay hapsiyle birlikte tahliyesine, Mustafa Balcı'nın ise tüm suçlardan beraatine karar verdi. HİKMET ÇETİN İÇİN TBMM'DE CENAZE TÖRENİ DÜZENLENDİ89 yaşında hayatını kaybeden eski Meclis Başkanı ve eski CHP Genel Başkanı Hikmet Çetin için Meclis'te cenaze töreni düzenlendi. Törene, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, AK Parti Grup Başkanvekili Abdullah Güler, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve çok sayıda siyasi isim katıldı. Törenin ardından Çetin'in ailesi ve YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, siyasilerin taziyelerini kabul etti. CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, ALİ KEMAL HUT'UN CENAZESİNE KATILDICumhurbaşkanı Erdoğan, 92 yaşında hayatını kaybeden Hafız Ali Kemal Hut'un, Fatih Camii'nde gerçekleşen cenaze törenine katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, gençlik yıllarından beri tanıdığı ve Fatih'te Kemal Efendi olarak bilinen Hut'un cenazesinde helallik istedi."Emir Buhari'de talebeler yetiştirdi. Geçen hafta bir ziyaret etmiştik, sonra da haberi aldık. Rabbim yar ve yardımcımız olsun. Biz Kemal Efendi'yi çok sevdik. O bir tevazu timsaliydi. Öyle bir insandı. Rabbim, Sevgili Habibi'nin sancağı altında bizi bir eylesin. Bir tezkiye de biz yapalım. Hep birlikte hakkımızı helal edelim."BAKAN FİDAN VE BAKAN GÜLER, İSLAMABAD'DAÖte yandan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu; Mekke Anlaşması kapsamında kurulan Stratejik Siyasi ve Savunma Komitesi'nin İslamabad'da düzenlenen ikinci olağan toplantısına katılmak üzere Pakistan'a gitti. ALTINDA SERT TEPKİOns altın, son dönemdeki sert değer kaybının ardından yeniden yükselişe geçti. Bugün yüzde 3.16 değer kazanan altının ons fiyatı 3 bin 679 dolara çıktı. Doların geri çekilmesi, teknoloji hisselerindeki toparlanmayla altındaki satış baskısı yerini tepki alımlarına bıraktı. EMLAK KATILIM AÇIKLADI: PAY DEVRİ TAMAMLANDIEmlak Katılım, fon soruşturması kapsamında tasfiyesine karar verilen Katılımevim, Birevim ve İktisat Katılım Bankası'nı bünyesine dahil ettiğini duyurdu. ÇOCUK CİMER KURULUYORCumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda yaptığı sunumda, CİMER'e 2026 yılının ekim ayı sonu itibarıyla 6 milyondan fazla başvuru yapıldığını söyleyerek, çocukların görüş ve önerilerini iletebilecekleri Çocuk CİMER sisteminin de kurulmasının planlanlandığını açıkladı. ÖLÜM NEDENLERİNE "CİN" VE "PERİ" DEDİLER! 21 YIL SONRA DETAYLAR NETLEŞTİİstanbul Kağıthane'de 22 yıl önce aynı apartmanda peş peşe yaşanan üç çocuğun şüpheli ölümünün ardından yıllar sonra çarpıcı delillere ulaşıldı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, yeniden açılan dosyalar kapsamında 7 şüphelinin gözaltına alındığını açıkladı. Habertürk'ten Mustafa Şekeroğlu'nun haberine göre, çocukların ölümlerini cinlere ve perilere bağlayan ailenin yıllardır çözülemeyen sırrı, yeniden yürütülen soruşturmayla aralanmaya başladı. Üç ölümün de baş şüphelisi, hayatını kaybeden çocuklardan birinin annesi çıktı.CİĞERE TALEP ARTTI, FİYATI ETİ SOLLADIAdana'da bir kültüre dönüşen ciğere talep artarken, kilosu bin ile bin 100 TL arasında değişen ürünün temininde sıkıntı yaşanıyor. Esnaf, talebi karşılamak için Şanlıurfa ve Gaziantep'ten ciğer getirtiyor. Daha Az Göster