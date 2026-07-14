İçişleri Bakanlığı, "göçmen kaçakçılığıyla mücadele" kapsamında düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 57 şüpheliden 43'ünün tutuklandığını duyurdu.

Bakanlığın açıklamasına göre, 26 ilde "göçmen kaçakçılığıyla mücadele" kapsamında Jandarma Genel Komutanlığı Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde insansız hava araçları (JİHA) ile havadan, il jandarma komutanlıkları, asayiş, otoyol ve komando timlerince karadan operasyonlar yapıldı.

Operasyonlar sonucu yakalanan 57 şüpheliden 43'ü çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 14'ü hakkında ise adli kontrol hükümleri uygulandı.

Operasyonlarda, 282 araç ile 22 bot ve bot motoru ele geçirildi.

Açıklamada, "Üstün teknolojilerden ve gelişmiş izleme-denetim sistemlerinden yararlanılarak yasa dışı göç yollarını teşvik eden ve organize eden yapılara karşı hem sahada hem de hukuki zeminde mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz." ifadesine yer verildi.