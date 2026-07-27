Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Politika Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Kastamonu'da selden etkilenen ailelere 10 bin lira yardım ödemesi yapılacağını açıkladı

        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Kastamonu'da selden etkilenen ailelere 10 bin lira yardım ödemesi yapılacağını açıkladı

        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Kastamonu'nun Cide ilçesinde sel felaketinden etkilenen ailelere, ilk aşamada hane başına 10 bin lira olmak üzere bölgeye 5 milyon lira tutarında yardım ödemesi yapılacağını açıkladı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27 Temmuz 2026 - 12:45 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        "Bölgeye 5 milyon lira ödeme yapılacak"
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Kastamonu'nun Cide ilçesinde sel felaketinden etkilenen ailelere, ilk aşamada hane başına 10 bin lira yardım ödemesi yapılacağını bildirdi.

        AA'daki habere göre; Bakan Göktaş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Kastamonu'nun Cide ilçesinde meydana gelen sel felaketinden etkilenen vatandaşlara ilk aşamada temel ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla hane başı 10 bin lira olmak üzere bölgeye 5 milyon lira kaynak aktardıklarını belirtti.

        Psikososyal Destek Ekipleri ile ilk andan itibaren sahada etkin bir şekilde çalışmalar sürdürdüklerini, ilde faaliyet gösteren sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarıyla hane ziyaretlerini aralıksız gerçekleştirdiklerini kaydeden Göktaş, "Rabb'im, ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten muhafaza eylesin." ifadesini kullandı.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Genç kadını mermer blok öldürdü!

        Antalya'da, kamyonetten mermer indirme işlemi sırasında devrilen mermer tezgâhının altında kalıp düşerken başını ardaki mermer bloğa carpan 31 yaşındaki Hasibe Özdemir hayatını kaybetti. Olay esnasında Hasibe Özdemir ile birlikte olan eşi İsmail Ö. gözyaşlarına boğulurken yakınları tarafından tesell...
        #kastamonu
        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        AHBAP soruşturmasında 5 kişi daha ifadeye çağrılıyor
        AHBAP soruşturmasında 5 kişi daha ifadeye çağrılıyor
        Bakan Gürlek'ten AHBAP, yasa dışı bahis ve Gülistan Doku açıklaması
        Bakan Gürlek'ten AHBAP, yasa dışı bahis ve Gülistan Doku açıklaması
        Eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel yeniden adliyede!
        Eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel yeniden adliyede!
        Salah pazarlığı Harvard'da ders oldu!
        Salah pazarlığı Harvard'da ders oldu!
        İstanbul'da yaşandı! Yol kavgasında 4 kişiyi bıçakladı!
        İstanbul'da yaşandı! Yol kavgasında 4 kişiyi bıçakladı!
        ABD'li Popeyes devi Sailormen iflas sürecindeki son satışı tamamladı
        ABD'li Popeyes devi Sailormen iflas sürecindeki son satışı tamamladı
        Hava sıcaklıkları artıyor
        Hava sıcaklıkları artıyor
        Anket: ABD'liler İran Savaşı'ndan bıktı
        Anket: ABD'liler İran Savaşı'ndan bıktı
        F.Bahçe'nin kapısından döndü, R.Madrid'e gidiyor!
        F.Bahçe'nin kapısından döndü, R.Madrid'e gidiyor!
        Vasiyete borç engeli
        Vasiyete borç engeli
        Peugeot Bursa'da araç üretecek
        Peugeot Bursa'da araç üretecek
        "Hiç küs uyumadık"
        "Hiç küs uyumadık"
        Karadeniz'den dünyaya yayılan genetik sır!
        Karadeniz'den dünyaya yayılan genetik sır!
        Eğitim bakanı istifa etti, protestolar sona erdi
        Eğitim bakanı istifa etti, protestolar sona erdi
        O ilçede hissedilen sıcaklık 50 dereceye yaklaştı! Sokaklar boş kaldı!
        O ilçede hissedilen sıcaklık 50 dereceye yaklaştı! Sokaklar boş kaldı!
        İki dünür hayatını kaybetmişti... Acı detay ortaya çıktı!
        İki dünür hayatını kaybetmişti... Acı detay ortaya çıktı!
        Alman devlerde Çin alarmı
        Alman devlerde Çin alarmı
        Genç kadın, yuvarlanan araçtan atladı!
        Genç kadın, yuvarlanan araçtan atladı!
        Kişisel verileri internete sızdırıldı
        Kişisel verileri internete sızdırıldı
        İsrail basını: Netanyahu Trump'ın talebini reddedecek
        İsrail basını: Netanyahu Trump'ın talebini reddedecek