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        Haberler Gündem Güvenlik Antalya merkezli 6 ilde 1,3 milyar TL değerinde yasa dışı bahis suçuna yönelik operasyon: 12 gözaltı

        Antalya merkezli 6 ilde 1,3 milyar TL değerinde yasa dışı bahis suçuna yönelik operasyon: 12 gözaltı

        Antalya merkezli 6 ilde yasa dışı bahis suçuna yönelik düzenlenen operasyonda 12 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin banka hesaplarında 1 milyar 325 milyon 509 bin 974 liralık işlem hacmi tespit edilirken, adreslerde yapılan aramalarda ruhsatsız tabanca, para ve dijital materyaller ele geçirildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07 Temmuz 2026 - 14:51 Güncelleme:
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        1,3 milyarlık bahis operasyonu

        Antalya merkezli 6 ilde yasa dışı bahis suçuna yönelik operasyonda 12 şüpheli, gözaltına alındı. Şüphelilerin hesaplarında 1,3 milyar liralık işlem hacmi olduğu belirlendi.

        DHA'daki habere göre; Antalya Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yürütülen çalışmada; yasa dışı bahis suçu işlediği öne sürülen 17 şüphelinin banka hesaplarında, 1 milyar 325 milyon 509 bin 974 TL'lik işlem hacmi olduğu tespit edildi.

        Hareket geçen ekipleri operasyon düzenledi. Antalya merkezli 6 ilde bugün düzenlenen eş zamanlı baskınlarda 12 şüpheli, gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda; 1 adet ruhsatsız tabanca, 100 bin TL ile çok sayıda dijital malzeme ele geçirildi.

        Şüphelilerden 1'inin yurt dışında olduğu, 4'ünü yakalama çalışmalarının sürdüğü kaydedildi. Soruşturma sürüyor.

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