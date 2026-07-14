Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Muhsin Yazıcıoğlu ve beraberindeki dava arkadaşlarının hayatını kaybettiği helikopter kazasına ilişkin soruşturmanın yeniden açılmasının ardından yürütülen sürece ilişkin bilgi verdi. Destici, 13 Haziran'da 29 şüpheli hakkında yakalama ve gözaltı kararı çıkarıldığını açıkladı.

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Muhsin Yazıcıoğlu ve beraberindeki dava arkadaşlarının hayatını kaybettiği helikopter kazasına ilişkin 17 yıl sonra soruşturma dosyasının yeniden açılmasıyla ilgili BBP Genel Merkezi'nde düzenlenen basın toplantısında değerlendirmelerde bulundu.

Destici, dosyada yeni gelişmeler yaşandığını belirterek, bu meselede ve kusuru olanlar hukuk önünde hak ettikleri cezayı almaları için bir mücadele verildiğini vurguladı.

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DOSYA BİR AYDIR ANKARA'DA

Destici dosyanın güncel durumuna ilişkin şu bilgileri paylaştı:

"12 Ağustos 2026 tarihinde Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı'nın dosyaya yetkisizlik kararı vererek Ankara'ya göndermesiyle birlikte o gün de yaptığımız açıklamada artık bu süreçte yeni bir aşamaya geçildiğini ifade etmiştim.

Bugün gelinen noktada bizlerin talebi sayın Cumhurbaşkanımızın hassasiyeti, Adalet Bakanımızın dosyanın hiçbir yönü karanlıkta kalmaksın maddi gerçeği eksiksiz bir şekilde ortaya çıkarılması ve hukuki sorumluluğu bulunan herkesin hukuk devleti ilkeleri çerçevesinde adalet önünde hesap vermesini sağlamaya yönelik ortaya koyduğu irade doğrultusunda yargı makamlarımız ile emniyet görevlerimiz soruşturmayı yeniden ve kapsamlı bir şekilde yürütmektedir. Dün biliyorsunuz dosya Ankara'ya geleli bir ay olmuştur."

"13 HAZİRAN'DA 29 ŞÜPHELİ HAKKINDA YAKALAMA VE GÖZALTI KARARI ÇIKARILMIŞTIR"

Dosyanın tekrar açılmasının ardından diğer detaylara da değinen Destici, dosyanın 12 Haziran'da geldiğini vurgulayarak, "13 Haziran'da 29 şüpheli hakkında yakalama ve gözaltı kararı çıkarılmıştır. Bu yirmi dokuz şüpheliden ikisi FETÖ'den halen cezaevinde tutuklu bulunmaktadır. İkisi yurt dışında bulunmaktadır. Bir kişi daha vardır. O yakalanmış olması lazım.

Geriye kalanların tamamı gözaltına alınarak Ankara'ya getirilmiştir ya da getirilecektir. Ve ifadeleri cüzdan alınacaklar. Ayrıca uzun bir dönem çeşitli nedenlerle ağır işleyen bu soruşturma sürecinin her türlü spekülasyon da dış müdahale iddialarından ve istismardan uzak yalnızca hukuk ve deliller ekserinde yürütülmesi adaletin tecellisi bakımından da son derece önemli" diye konuştu.

"MİLLETİMİZİN İNANCI DA HEBA OLMUŞTUR"

Destici, gündemdeki "Ahbap" üzerinden yürüyen tartışmalara da değinerek, "Devletimizin kurumsal meşruiyeti ve milletimizin sarsılmaz güvenin hiçbir şahsı popülizme ya da karanlık ajandaya kurban edilemeyecek kadar büyük bir bildiği güvenlik meselesi.

Toplanan paralar milyarlarla ifade edilecek. Bu paraların bir kısmını şimdi heba edildiği ve heves uğruna harcandığı yere getirilmektedir. Ne kadar yazık. Burada sadece heba olan paralar olmamıştır. Milletimizin inancı da heba olmuştur. Hevesi de heba olmuştur. Yardım duygusu da heba olmuştur" ifadelerine yer verdi.