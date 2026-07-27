İstanbul'da kaza, Arnavutköy İmrahor Mahallesi'nde mahalle sakinlerinin "kanal boyu" olarak adlandırdığı, devamında ormanlık alanın bulunduğu yolda gece saatlerinde meydana gelmişti.

TİCARİ ARAÇ 3 KİŞİYE ÇARPTI

Edinilen bilgiye göre, Güler Karavay (47), eşi Adem Karavay ve yeğenleriyle birlikte bölgede yürüyüşe çıkmış, bu sırada T.Ü. idaresindeki ticari araç yol kenarında yürüyen 3 kişiye çarpmıştı.

DURMADI ARAÇLA ÜZERİNDEN GEÇTİ

Çarpmanın etkisiyle Güler Karavay aracın önüne düşmüş, iddiaya göre sürücü, durmak yerine olay yerinden kaçmaya çalışırken Karavay'ın üzerinden geçerek hızla uzaklaşmıştı.

KADIN ÖLDÜ KOCASI AĞIR YARALI

Kazada ağır yaralanan Güler Karavay yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmiş, eşi Adem Karavay ağır yaralanmıştı. Çiftin yanında bulunan yeğenleri ise kazayı hafif yaralı olarak atlatmıştı.

OLAY ANI KAMERAYA YANSIDI

Öte yandan kaza anı çevrede bulunan güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülenmişti.

ARAÇ SÜRÜCÜSÜ TUTUKLANDI

Kazanın ardından polis ekiplerince yakalanan araç sürücüsü, T.Ü., işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmişti. Sürücü, sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. Konuya ilişkin yürütülen soruşturma sürüyor.