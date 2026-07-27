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        Haberler Gündem 3. Sayfa Cinayet gibi kaza! Geldi, ezdi, kaçtı!

        Cinayet gibi kaza! Geldi, ezdi, kaçtı!

        İstanbul'un Arnavutköy ilçesinde, eşi ve yeğeniyle yürüyüş yapan 47 yaşındaki Güler Karavay'a çarpıp ölümüne neden olan ticari araç sürücüsü T.Ü. tutuklandı. Kazanın kameraya yansıyan görüntüsünde ise sürücünün yürüyüş yapan gruba çarptıktan sonra durmayıp kaçtığı yer aldı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 27 Temmuz 2026 - 15:53 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Cinayet gibi kaza! Geldi, ezdi, kaçtı!

        İstanbul'da kaza, Arnavutköy İmrahor Mahallesi'nde mahalle sakinlerinin "kanal boyu" olarak adlandırdığı, devamında ormanlık alanın bulunduğu yolda gece saatlerinde meydana gelmişti.

        TİCARİ ARAÇ 3 KİŞİYE ÇARPTI

        Edinilen bilgiye göre, Güler Karavay (47), eşi Adem Karavay ve yeğenleriyle birlikte bölgede yürüyüşe çıkmış, bu sırada T.Ü. idaresindeki ticari araç yol kenarında yürüyen 3 kişiye çarpmıştı.

        DURMADI ARAÇLA ÜZERİNDEN GEÇTİ

        Çarpmanın etkisiyle Güler Karavay aracın önüne düşmüş, iddiaya göre sürücü, durmak yerine olay yerinden kaçmaya çalışırken Karavay'ın üzerinden geçerek hızla uzaklaşmıştı.

        KADIN ÖLDÜ KOCASI AĞIR YARALI

        Kazada ağır yaralanan Güler Karavay yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmiş, eşi Adem Karavay ağır yaralanmıştı. Çiftin yanında bulunan yeğenleri ise kazayı hafif yaralı olarak atlatmıştı.

        OLAY ANI KAMERAYA YANSIDI

        Öte yandan kaza anı çevrede bulunan güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülenmişti.

        ARAÇ SÜRÜCÜSÜ TUTUKLANDI

        Kazanın ardından polis ekiplerince yakalanan araç sürücüsü, T.Ü., işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmişti. Sürücü, sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. Konuya ilişkin yürütülen soruşturma sürüyor.

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