Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Dündar Ziya Gültekin için başsağlığı mesajı

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Dündar Ziya Gültekin için başsağlığı mesajı

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Üsküdar Belediye Başkanvekilimiz Dündar Ziya Gültekin'in Anadolu Otoyolu'nda geçirdiği trafik kazası sonucu vefat ettiğini derin bir teessürle öğrendim. Dündar Ziya kardeşimizin kederli ailesine, yakınlarına, AK Partimize ve Üsküdarlı hemşehrilerimize başsağlığı dileklerimi iletiyorum." açıklamasında bulundu

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15 Ekim 2026 - 16:45 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Dündar Ziya Gültekin için başsağlığı mesajı

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybeden Üsküdar Belediye Başkan Vekili Dündar Ziya Gültekin için taziye mesajı yayımladı.

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, sanal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, "Üsküdar Belediye Başkan Vekilimiz Dündar Ziya Gültekin'in Anadolu Otoyolu'nda geçirdiği trafik kazası sonucu vefat ettiğini derin bir teessürle öğrendim. Dündar Ziya kardeşimizin kederli ailesine, yakınlarına, AK Partimize ve Üsküdarlı hemşehrilerimize başsağlığı dileklerimi iletiyorum. Mekanı cennet olsun" dedi.

        Üsküdar Belediye Başkan Vekili kazada hayatını kaybetti
        Üsküdar Belediye Başkan Vekili kazada hayatını kaybetti Haberi Görüntüle
        ÖNERİLEN VİDEO

        Kağıthane'de yollar göle döndü, araçlar sular altında kaldı

        İSTANBUL'da saatlerdir etkili olan sağanak nedeniyle birçok bölgede ev ve iş yerlerini su bastı, araçlar yolda kaldı. Yağışın etkili olduğu Kağıthane Kemerburgaz Caddesi'nde de yollar göle döndü, araçlar sular altında kaldı. Bölge havadan görüntülendi. (DHA)

        #son dakika
        #haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Üsküdar Belediye Başkan Vekili kazada hayatını kaybetti
        Üsküdar Belediye Başkan Vekili kazada hayatını kaybetti
        İstanbul Valiliği: 3 can kaybı, 5 kayıp var
        İstanbul Valiliği: 3 can kaybı, 5 kayıp var
        İstanbul Valiliği'nden yeni uyarı! Yarın sabahtan itibaren...
        İstanbul Valiliği'nden yeni uyarı! Yarın sabahtan itibaren...
        Şiddetli yağış yön değiştirdi, birçok kenti sağanak vurdu!
        Şiddetli yağış yön değiştirdi, birçok kenti sağanak vurdu!
        Cep telefonlarında taksit sınırı yükseltildi
        Cep telefonlarında taksit sınırı yükseltildi
        Ayakkabısını ıslanmasın diye çıkarmış! 14 yaşındaki Mahmut gözyaşına boğdu
        Ayakkabısını ıslanmasın diye çıkarmış! 14 yaşındaki Mahmut gözyaşına boğdu
        Selde araçları zarar görenler ne yapmalı?
        Selde araçları zarar görenler ne yapmalı?
        Uçum, seçim için tarih verdi
        Uçum, seçim için tarih verdi
        Bakan Fidan'dan İsrail protestosu
        Bakan Fidan'dan İsrail protestosu
        Kurtarıldılar
        Kurtarıldılar
        Gazze'deki kritik üs planına İsrail engeli
        Gazze'deki kritik üs planına İsrail engeli
        Türkiye'den 4 otel Avrupa'nın en iyi 25'i arasında
        Türkiye'den 4 otel Avrupa'nın en iyi 25'i arasında
        Reyhanlı saldırısı sanığı terörist Mihraç Ural yakalandı!
        Reyhanlı saldırısı sanığı terörist Mihraç Ural yakalandı!
        Bakan Göktaş'tan sosyal medya düzenlemesi açıklaması
        Bakan Göktaş'tan sosyal medya düzenlemesi açıklaması
        Tepkiler sonrası o videoyu sildi
        Tepkiler sonrası o videoyu sildi
        Alışverişte 12 ay taksit sınırı kaldırıldı
        Alışverişte 12 ay taksit sınırı kaldırıldı
        Eşsiz bir miras bıraktı
        Eşsiz bir miras bıraktı
        Beşiktaş, Avrupa'da 2'de 2 peşinde!
        Beşiktaş, Avrupa'da 2'de 2 peşinde!
        Avrupa'da Fırtına zamanı!
        Avrupa'da Fırtına zamanı!