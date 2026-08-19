DMM "azınlık okullarının eğitim süreçleri" iddialarına ilişkin açıklama yaptı
İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, azınlık okullarına yönelik ilgili kanun hükümleri dışında yeni bir uygulama veya kısıtlama getirilmediğini açıkladı. DMM, sosyal medyada ve bazı basın yayın organlarında yer alan, azınlık okullarının hedef alındığı yönündeki paylaşımların dezenformasyon içerdiğini bildirdi
Giriş: 19 Ağustos 2026 - 17:33 Güncelleme:
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), azınlık okullarına yönelik ilgili kanunda yer alan hükümler dışında yeni bir uygulama tesis edilmediğini, okulların eğitim öğretim süreçlerini devam ettirdiğini bildirdi.
DMM'den yapılan açıklamada, bazı sosyal medya hesaplarında ve basın yayın organlarında "azınlık okullarının çeşitli kısıtlamalarla özellikle hedef alındığı" izlenimi veren paylaşımların dezenformasyon içerdiği, toplumsal huzuru ve bütünlüğü hedef aldığı belirtildi.
Açıklamada, bu okullara yönelik ilgili kanunda yer alan hükümlerin dışında yeni bir uygulama tesis edilmediği, okulların eğitim öğretim süreçlerini devam ettirdiği kaydedildi.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ