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        Haberler Gündem Güncel Gülistan Doku soruşturmasında tutuklu sayısı 20'ye yükseldi

        Gülistan Doku soruşturmasında tutuklu sayısı 20'ye yükseldi

        Gülistan Doku soruşturmasında tutuklanan polis sayısı 9 oldu. Dosyada tutuklu sayısı da 20'ye yükseldi. 5 polisin Erzurum Adliyesi'ndeki ifade işlemleri devam ediyor.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 31 Temmuz 2026 - 13:17 Güncelleme:
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        Tutuklu sayısı 20'ye yükseldi

        Gülistan Doku soruşturması kapsamında önceki gün şüpheli polislerden 4'ü bugünde 5 kişi tutuklandı. 5 polis görevlisinin savcılıktaki ifade işlemleri devam ediyor.

        Tunceli'de 5 Ocak 2020'den bu yana haber alınamayan üniversite öğrencisi Gülistan Doku ile ilgili yürütülen soruşturma kapsamında haklarında Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından gözaltı kararı çıkan 19 şüpheliden; dün 4'ü hakkında tutuklama kararı verildi, 3'ü adli kontrolle serbest bırakıldı, 1 şüpheli de savcılık sorgusunun ardından serbest kaldı.

        Bu günde Erzurum Adliyesi'nde devam eden adli işlemlerde; 5 polis hakkında tutuklama ve 1 kontrol şartıyla serbest bırakılma kararı çıktı.

        Öte yandan, 5 şüphelinin adliyedeki işlemleri halen sürüyor.

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