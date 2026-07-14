CHP Grup Başkanı Özgür Özel, grup toplantısında konuşuyor.

Adana ve Niğde ziyaretleri hakkında bilgi veren Özel, "Başta Sayın Erdoğan olmak üzere salonlara hapsolanlara, sokağa çıkamayanlara sesleniyorum. Milletimizde teslimiyet yok; inanç var, kararlılık var. Akan sel karşısında hiçbir güç durmadı, duramayacak. Bazen bir bankın bazen bir sandalyenin üzerindeyiz biz milletimizin gönlündeyiz" diye konuştu.

Kartalkaya'da Grand Kartal Otel'deki yangında hayatlarını kaybedenlerin ailelerine destek veren Özgür Özel, "Bugün geçmişteki faili meçhulleri aydınlatıyoruz diyenlere, faili malum olanlara katliama sessiz kalıyorlar. Sonra bu millete adalet dağıtacaklarını söylüyorlar. Bir gün gelecek Cumartesi Anneleri de Kartalkaya da Ermenek de Soma da kendisini kurtaranlara hesap verecek. Bu mücadele bizim mücadelemiz olarak sürecek" dedi.

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AP'YE KIBRIS TEPKİSİ

"TSK bizim onurumuzdur" diyen Özel, "AP'de Kıbrıs Barış Harekatı'na ilişkin olarak iğrenç ithamlarla Harekat Ordumuzu lekeleyen kararı en sert şekilde kınıyoruz, reddediyoruz ve lanetliyoruz. Soykırıma varan katliamlara maruz bırakılan barışın sağlanamadığı yerde Karaoğlan'ın Bülent Ecevit'in rahmetli Erbakan ile birlikte ordumuzu Kıbrıs'a yollamasıyla Kıbrıs'ı işgal etmek için değil, barışı sağlayacak kadar ilerleyip duran; adaya barış için giden ve katıldıkları operasyonda can veren ve bugüne kadar en ufak savaş suçuna varacak ithamla karşılaşmamış, dimdik ayakta duran Kıbrıs Gazilerimize atılmaya çalışılan bu iftiralar karşısında tüm gazilerimizi ve tüm şehit ailelerini minnetle kucaklıyoruz, ellerinden öpüyoruz" ifadelerini kullandı.

EKONOMİYE ELEŞTİRİLER

Özgür Özel, ekonomiye ilişkin eleştirilerini sıraladı. Vergi düzeni, çalışanların maaşları ve emekli maaşlarına dikkat çeken Özel "Eskiden ekonomik krizler yaşanıyordu ya bitiyor ya sonraki yıl yaraları sarılmaya başlanıyordu. Ama 2018'den beri bitmeyen krizlerin içindeyiz. Birbirini tetikleyen, birbirini takip eden krizler. Sonuç olarak yüzde 32 enflasyon ile Avrupa'da birinci, dünyada 5'inciyiz. Yoksulluk, işsizlik, gelir adaletsizliği, vergi adaletsizliğinde Avrupa birincisiyiz. Türkiye'de verginin yüzde 65'i dünyanın en adaletsiz vergi sistemi ile dolaylı vergiyle toplanıyor. Yüzde 24'lük kısım gelir vergisinden. Türkiye'de vergi vermesi gereken; para kazanan, kar edenler yüzde 11'ini ödüyor. İşte Türkiye'ye 25 yılda dayatılan AK Parti kara düzeni budur. İktidarımızın temel hedefi vergideki bu düzeni değiştirmek" dedi.

Özel sözlerini şöyle sürdürdü:

"Açlık sınırı 35 bin 750 lira. Bugün ülkede sabit aylık alan 29 milyon kişi var. 12,5 milyon da hiç maaş almayan işsizler var. 41,5 milyon kişi 157 ülkenin nüfusundan daha yüksek. 41,5 milyon kişi açlık sınırının altında yaşamaktadır. İşsizlerin hali perişan. Bu ülkede çalışmak yoksulluktan kurtulmaya yetmiyor. Türkiye, çalışanın yoksullaştığı nadir ülkelerden birisidir.

Yoksulluk sınırı 116 bin 500 lira. 4 kişilik ailede 4'ü de asgari ücretle geçinse aldıkları ücret 112 bin lira. Böyle bir düzende yaşıyoruz. En düşük emekli maaşı 20 bin lira. Yıllarca çalış çabala, 20 bin lira emekli maaşı. 23 bin 500 lira ile geçinsinler diyorlar. Geçen sene 4 milyon kişi en düşük emekli maaşı alıyordu, bugün 5,1 milyon kişi."

ÇANKAYA BELEDİYESİ'NE OPERASYON

Çankaya Belediyesi'ne yönelik düzenlenen rüşvet operasyonu hakkında konuşan Özgür Özel şunları söyledi:

"Milletin gözünden ve gönlünden düşen bir avuç insan Türkiye'de adaleti öldürdüler. Biz partimizde büyük bir değişimi gerçekleştirdik. Yeni kadrolarımızla adaylarımızı belirledik. Yapılan ilk seçimde AK Parti'yi ilk kez yendik, 47 yıl sonra partimizi birinci parti yaptık. O günden bu yana demokrasi dışı tüm saldırıların hedefi olduk. Biz kazanan CHP'yiz. Bir seçim kaybedersek ertesi gün kurultaya gideceğiz ve aday olmayacağız diyen Tayyip Erdoğan'ın restini gören ve Tayyip Bey'in sesini duyamayan CHP'yiz.

Bugüne kadar Cumhurbaşkanı adayımız dahil 34 belediye başkanımıza operasyon düzenlediler. 24 belediye başkanımız tutuklu. Bu operasyonların büyük bölümü İstanbul'da yapıldı.

Bir belediyenin nasıl denetleneceği bellidir. Ya rutin denetlenir evraklar istenir, bir eksik görülürse sorulur, kusur görülürse yazılır. Eğer bir iddia varsa gidilir o ihbar incelenir aynı usullerle yargıya gidilir. Belediye başkanlarına sabahın köründe gidip evini, belediyesini basıp her şeye el koyup; sonra firmalara, çalışanlara onu alayım. Ankara'nın yıllardır direndiği sistem bu. Son kararname ile dağıtılan, İstanbul'da bu operasyonu yapanın yardımcı yapıldıkları bir süreçte şimdi Ankara'da da başladılar.

Çankaya Belediye Başkanımızı gözaltına aldılar. Bütün her şeyin içinde önceki dönemden devam eden çöp ihalesinin şüphelenip 4 milyon lira daha aşağı yapmıştı. Bunu şikayet etmişlerdi, olumlu yazıldı. Birileri bu ihalenin iptalini İstanbul'a bildirdi. İstanbul'dan biri dosyayı aldı, önce kendi geldi sonra dosyayı açtı. Dün gördük ki bu konuşmanın dışında hiçbir şey yok.

Hedef orada Ekrem İmamoğlu'ydu. Şimdi hedef kim; canını yakalım CHP'nin canını yakalım Özgür Özel'in. Gözümüz kulağımız adliyede. Bir yandan da yeni atamalardan sonra yeni görev dağılımları olacak. Gözünü kırpmadan tutuklayacak olanları o görevlere koyacakları süreç içindeyiz."

KILIÇDAROĞLU'NA ÇAĞRI: 2 MİLYON ÜYEYLE SEÇİM YAPALIM KAZANAMAZSAM SİYASETİ BIRAKIYORUM

Mutlak butlan kararı hakkında konuşan Özgür Özel, Kemal Kılıçdaroğlu'na çağrı yaparak şunları söyledi:

"Butlan kararının üzerinden 54 gün geçti. 54 günde 21 il dolaştık. Örgütümüzle beraberiz. Örgütümüzün hiyerarşisi kırılamadı. Butlanı kabul edeni millet sokağa çıkarmıyor. Butlana direnenleri omzunun üzerinde taşıyor. O kararla birlikte tedbirle geldik, biz kongre yapamayız. Konunun bütün profesörleri ortak metin yayınladı, tedbir engel değil kurultay yapılmalı dedi. 1000'in üzerinde delege imzalarını teslim etti, üzerinden 1 ay geçti üzerine yatıyorlar. Bir yandan da tedbir var kurultay yapamayız, diyorlar. O imzalar gereğince ilçe seçim kuruluna başvursa hepimiz göreceğiz, bundan da kaçıyorlar. Parti Meclisi 23'te kaldı, yine kurultay yapmıyorlar.

54 gün geçti İstinaf kararı vermişler. Dosyayı Yargıtay'a göndermediler. 1 aydır bir düğmeye basacak, mahkeme başkanı basmıyor. Düğmeye basma yetkisi müdürde. Adli tatil gelene kadar onaylamamak için 3 günlük rapor almış. Kararı alan, kararı Yargıtay'a göndermemeye çalışıyor. Aldığı karara güvenmeyen, Yargıtay'ın bozacağını adı gibi bilen, şimdi verilen talimatı uygulayanın muradını biliyorum. Millet bunun hesabını günü geldiğinde soracak.

Bir yandan da yeni parti kurulur mu, nereye gidiyorsunuz. Kimse yeni parti kurmanın meraklısı değil de yeni partiyi millet soruyor. Yeni partiyi çiftçi, emekli, gençler soruyor. Hem seçilmeden geleceksin, AK Parti yargısıyla atanacaksın, kendini 6 yıl öncesine ışınlatacaksın; millet anlıyor diye konuşuluyor. Milletin umudunu burada tüketirsen, millet umudunu yeni partide arıyor.

Ömrüm boyunca kendimden önce görev yapan genel başkanlarla konuşurken düğmem açık konuşmam. Şimdi buradan söylüyorum; 2023'te yapılmış seçim için 2025'teki il başkanlarını görevden alıyorsunuz; 60'ı sizin döneminizi il başkanı. Niye bu partinin evlatlarına kıyıyorsunuz? Giderken 1,2 milyon üye vardı 2 milyona çıkardık. 1.950 milyon üyemiz var. Tam zamanı ilk kez Sayın Kılıçdaroğlu. Aday oldunuz ben gözyaşı döktüm. Bu kürsünün ilk sahibi Gazi Mustafa Kemal Atatürk'tür ama ne sen ne ben son sahibiyiz.

Buradan açıkça söylüyorum; ister 1,950 milyon üyemizle, ister 1.2 milyon üyemizle genel başkanlık yarışına girelim kaybeden siyaseti bıraksın, CHP'yi salsın. Sayın Kılıçdaroğlu çağrı yapıyorsun ya çağrı yapıyorum. 2 milyon üyeyle yüzde 90'ın altında oy alırsam siyaseti bırakıyorum. Tarihi çağrımı yapıyorum. Bilmiyorum, duymuyorum diye değil; siyaset iddia ile olur. Partiyi birinci parti yapmazsam bırakırım diyordum birinci olduk. Şimdi bu iddiayı koyuyorum. Kazanamazsam siyaseti bırakıyorum."