Esenler'de yolun karşısına geçmek için yön tabelasının demirlerine tırmandı
İstanbul'un Esenler ilçesinde sabah saatlerinde Metris-Esenler bağlantı yolunda karşıdan karşıya geçmek isteyen bir kişi yön tabelasına tırmandı. O anlar bir sürücünün kamerasına yansıdı
Giriş: 27 Kasım 2026 - 13:55 Güncelleme:
Esenler'de yolun karşısına geçmek için yön tabelasının demirlerine çıkan kişi, cep telefonu kamerasına yansıdı.
Olay, sabah saatlerinde Metris-Esenler bağlantı yolunda meydana geldi. İddiaya göre, yolun karşısına geçmek isteyen bir kişi, yoldaki yön tabelasının demirlerine tırmandı. Tehlikeli anlar, çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
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