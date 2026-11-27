Esenler'de yolun karşısına geçmek için yön tabelasının demirlerine çıkan kişi, cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, sabah saatlerinde Metris-Esenler bağlantı yolunda meydana geldi. İddiaya göre, yolun karşısına geçmek isteyen bir kişi, yoldaki yön tabelasının demirlerine tırmandı. Tehlikeli anlar, çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.