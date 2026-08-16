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        Haberler Gündem 3. Sayfa Kayseri’de 58 yaşındaki adam, rezidansta kaldığı odada ölü bulundu

        Kayseri’de 58 yaşındaki adam, rezidansta kaldığı odada ölü bulundu

        Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde 7 katlı rezidansın 4'üncü katında kalan 58 yaşındaki kişi, odasında hareketsiz halde bulundu. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, S.D.'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 16 Ağustos 2026 - 08:52 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Kaldığı rezidansta ölü bulundu

        Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde bir rezidansta kalan 58 yaşındaki kişi, odasında ölü bulundu.

        Edinilen bilgiye göre, olay ilçeye bağlı Gülük Mahallesi Şehit Miralay Nazım Bey Bulvarı üzerinde bulunan 7 katlı rezidansın 4. katında meydana geldi. Rezidansta kalan S.D. (58), odasında hareketsiz halde bulundu. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde S.D.’nin hayatını kaybettiği belirlendi. İncelemelerin ardından S.D.’nin cansız bedeni otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı.

        Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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