Bolu'da kaybolan 10 çocuğa ulaşıldı

Kocaeli'den Bolu'ya geziye giden 10 kız çocuğu ve 3 görevli personeli taşıyan araçla dönüş yolunda irtibatın kesilmesi üzerine başlatılan geniş çaplı arama kurtarma çalışmalarının ardından sevindiren haber geldi. Bölgeye giden Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, aracın Düzce'nin ... Daha Fazla Göster Kocaeli'den Bolu'ya geziye giden 10 kız çocuğu ve 3 görevli personeli taşıyan araçla dönüş yolunda irtibatın kesilmesi üzerine başlatılan geniş çaplı arama kurtarma çalışmalarının ardından sevindiren haber geldi. Bölgeye giden Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, aracın Düzce'nin Yığılca ilçesinde bataklığa saplandığını, 13 kişinin tamamının sağ olduğunu ve sağlık durumlarının iyi olduğunu açıkladı Daha Az Göster