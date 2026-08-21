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        Haberler Gündem Politika Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, CHP'den istifa ederek YENİ Parti'ye katıldı

        Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, CHP'den istifa ederek YENİ Parti'ye katıldı

        Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, CHP'den istifa ederek Yeni Parti'ye katıldığını açıkladı. Ünlüce, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, CHP çatısı altında geçirdiği dönemi saygıyla hatırlayacağını belirterek, "Yeni Parti çatısı altında kimseyi ötekileştirmeden, dayanışma ve adaletle 'hep birlikte' güzel bir gelecek inşa etmek olacak" ifadelerini kullandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21 Ağustos 2026 - 11:24 Güncelleme:
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        Ünlüce, YENİ Parti'ye geçti
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        Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, CHP'den istifa edip Yeni Parti'ye katıldığını açıkladı.

        Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, CHP'den ayrıldığını sanal medyadan yaptığı paylaşımla açıkladı.

        Ünlüce, paylaşımında, "Bugün itibarı ile Cumhuriyet Halk Partisi üyeliğimden ayrılıyorum ve Yeni Parti'ye katılıyorum. Cumhuriyet Halk Partisi çatısı altında paylaştığımız emek, kurduğumuz dostluklar ve verdiğimiz mücadeleyi her zaman saygıyla hatırlayacağım. Şairin dediği gibi 'ayrılık da sevdaya dahil.'

        Dün olduğu gibi bugün de tek gayem, Yeni Parti çatısı altında kimseyi ötekileştirmeden, dayanışma ve adaletle ‘hep birlikle’ güzel bir gelecek inşa etmek olacak. Hiçbir zaman değişmeyecek bir şey var: Gücümü her zaman olduğu gibi siz hemşehrilerimden alarak, şehrime ve vatanıma layıkıyla hizmet etmeyi sürdüreceğim" dedi.

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