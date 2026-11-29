İstanbul Başakşehir'de A.Y.'nin, komşusuna emanet bıraktığı yaklaşık 150 milyon lira değerindeki altın, döviz ve nakit para çalındı. Polisin düzenlediği operasyonlarda 6 şüpheli yakalanırken, 10 kilo külçe altın, ziynet eşyaları, 310 bin dolar ve 2 milyon 400 bin lira ele geçirildi. A.Y.'nin eşinin ... Daha Fazla Göster

İstanbul Başakşehir'de A.Y.'nin, komşusuna emanet bıraktığı yaklaşık 150 milyon lira değerindeki altın, döviz ve nakit para çalındı. Polisin düzenlediği operasyonlarda 6 şüpheli yakalanırken, 10 kilo külçe altın, ziynet eşyaları, 310 bin dolar ve 2 milyon 400 bin lira ele geçirildi. A.Y.'nin eşinin "AHBAP" soruşturması kapsamında tutuklu olması üzerine çalınan servetin eşiyle bağlantısının olup olmadığı da araştırıldı Daha Az Göster