Eskişehir'de yaralı halde bulunan yaşlı kadına, torunu tarafından kafa atıldı iddiası
Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde, torununun kafa attığı öne sürülen yaşlı kadın başından yaralandı. İhbar üzerine adrese gelen sağlık ekipleri, kendinden geçerek çevreye zarar verdiği belirtilen H.E.'yi hastaneye kaldırırken, anneannesi R.Ç. hastaneye gitmeyi reddetti
Giriş: 29 Kasım 2026 - 08:40 Güncelleme:
Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde ikamette yaralı halde bulunan yaşlı kadına, torunun kafa attığı öne sürüldü.
İHA'daki habere göre, Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde bir ikamette kavga ihbarı alan polis ekipleri bölgeye sevk edildi. Adreste yapılan incelemede, torun H.E. ile anneannesi R.Ç. arasında kavga çıktığı ve R.Ç.'nin kafa bölgesinden yaralanarak hafif şekilde kanama oluştuğu belirlendi.
Kavga sırasında H.E.'nin kendinden geçerek etrafa zarar verdiği ve anneannesi R.Ç.'ye kafa attığı öğrenildi.
Olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan torun H.E., Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, başından yaralanan yaşlı kadın hastaneye gitmeyi reddetti.
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