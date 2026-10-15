312 mağara ve 10 bin 963 anıt ağaç koruma altında

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, ülke genelinde koruma altındaki 312 mağara ile 10 bin 963 tescilli anıt ağacı, bakım ve rehabilitasyon çalışmaları ile gelecek kuşaklara taşıyor.