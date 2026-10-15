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        İstanbul Sarıyer’de sürüklenen tanker karaya oturdu

        İstanbul Sarıyer'de sürüklenen Liberya bayraklı 238 metre uzunluğundaki "BANDA" isimli ham petrol tankeri, Kısırkaya açıklarında karaya oturdu. Yaklaşık 42 metre genişliğindeki tankerin kıyıya yakın noktadaki bekleyişi sürüyor

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15 Ekim 2026 - 15:19 Güncelleme:
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        Sürüklenen tanker karaya oturdu

        Sarıyer’de sürüklenen Liberya bayraklı ‘BANDA’ isimli ham petrol tankeri, Kısırkaya açıklarında karaya oturdu. Yaklaşık 238 metre uzunluğundaki tankerin kıyıya yakın noktadaki bekleyişi sürüyor.

        DHA'da yer alan habere göre; İstanbul Sarıyer’de, Kısırkaya Mahallesi açıklarında sürüklenen Liberya bayraklı ‘BANDA’ isimli ham petrol tankeri, kıyıya yaklaşarak karaya oturdu.

        Yaklaşık 238 metre uzunluğunda ve 42 metre genişliğindeki tanker, karaya oturduğu noktada kaldı.

        Geminin bölgedeki bekleyişi sürüyor.

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        #istanbul
        #sarıyer
        #Tanker
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