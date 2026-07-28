Sakarya'nın Sapanca ilçesi Güldibi Mahallesi Taşlık Sokak'ta meydana gelen olayda, motosiklet kazası ihbarı alan ekipler, olay yerinde bulunan 30 yaşındaki Duhan Sağıroğlu'nu ilk müdahale sonrasında hastaneye sevk etti.

SİLAHLA VURULDUĞU SAPTANDI

İHA'daki habere göre Sağıroğlu, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Olayın ardından geniş çaplı inceleme başlatan polis ekipleri, gencin motosiklet kazasında değil, silahla vurulduğunu tespit etti.

YAKIN AKRABASI GÖZALTINDA

Sağıroğlu'nun tartışma sonrasında akrabası Y.S. tarafından vurulduğunu değerlendiren ekipler şüpheliyi gözaltına aldı.

İNCELEME SÜRÜYOR

Olayla ilgili geniş çaplı başlatılan inceleme sürüyor.