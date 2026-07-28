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        Haberler Gündem 3. Sayfa Motosiklet kazası sanıldı... Cinayet şüphelisi çok yakını çıktı!

        Motosiklet kazası sanıldı... Cinayet şüphelisi çok yakını çıktı!

        Sakarya'da, motosiklet kazasında ağır yaralandığı ihbarı üzerine kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden 30 yaşındaki Duhan Sağıroğlu'nun, silahla vurulduğu ortaya çıktı. Olayla ilgili olarak akrabası Y.S., şüpheli olarak gözaltına alındı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 28 Temmuz 2026 - 14:43 Güncelleme:
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        Motosiklet kazası sanıldı... Cinayet şüphelisi çok yakını çıktı!

        Sakarya'nın Sapanca ilçesi Güldibi Mahallesi Taşlık Sokak'ta meydana gelen olayda, motosiklet kazası ihbarı alan ekipler, olay yerinde bulunan 30 yaşındaki Duhan Sağıroğlu'nu ilk müdahale sonrasında hastaneye sevk etti.

        SİLAHLA VURULDUĞU SAPTANDI

        İHA'daki habere göre Sağıroğlu, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Olayın ardından geniş çaplı inceleme başlatan polis ekipleri, gencin motosiklet kazasında değil, silahla vurulduğunu tespit etti.

        YAKIN AKRABASI GÖZALTINDA

        Sağıroğlu'nun tartışma sonrasında akrabası Y.S. tarafından vurulduğunu değerlendiren ekipler şüpheliyi gözaltına aldı.

        İNCELEME SÜRÜYOR

        Olayla ilgili geniş çaplı başlatılan inceleme sürüyor.

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