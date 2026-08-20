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        Haberler Gündem Politika AK Parti'nin 25. kuruluş yıl dönümü için yeni video hazırlandı

        AK Parti'nin 25. kuruluş yıl dönümü için yeni video hazırlandı

        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Faruk Acar, partisinin 25. kuruluş yıl dönümü kapsamında hazırlanan videoyu paylaşarak, "25 yılda asırlık eser ve hizmetleri ülkemize kazandırdık. Ancak bu daha başlangıç" mesajını verdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20 Ağustos 2026 - 09:51 Güncelleme:
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        AK Parti'den 25. yıl dönümü videosu
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        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Tanıtım ve Medya Başkanı Faruk Acar, partisinin 25. kuruluş yıl dönümü kapsamında yeni hazırlanan videoyu paylaşarak, "25 yılda asırlık eser ve hizmetleri ülkemize kazandırdık. Ancak bu daha başlangıç. Milletimiz için Türkiye için daha nice eseri hayata geçirecek, yapılamaz denilenleri gerçeğe dönüştüreceğiz." ifadelerini kullandı.

        Acar, sosyal medya hesabından AK Parti'nin 25. kuruluş yıl dönümü kapsamında yeni hazırlanan videoyu paylaştı.

        "Bu Daha Başlangıç" etiketiyle yaptığı paylaşımda Acar, "25 yılda asırlık eser ve hizmetleri ülkemize kazandırdık. Ancak bu daha başlangıç. Milletimiz için Türkiye için daha nice eseri hayata geçirecek, yapılamaz denilenleri gerçeğe dönüştüreceğiz." ifadelerini kullandı.

        "Milletimizle Çeyrek Asır, Türkiye Geleceğe Hazır" kampanyası kapsamında hazırlanan videoda, AK Parti'nin 2001'de başlayan siyasi yolculuğu ile Türkiye'nin son 25 yıldaki değişim ve dönüşümü, bir çocuğun büyüme hikayesi üzerinden anlatıldı.

        Geçmişten bugüne görüntülerin yer aldığı videoda, eser ve hizmet siyaseti, ulaştırmadan teknolojiye, enerjiden büyük altyapı yatırımlarına uzanan kalkınma hamleleriyle Türkiye'nin yakın siyasi ve toplumsal hafızasında yer eden önemli dönüm noktaları aynı hikaye içinde buluşturuldu.

        Bir neslin büyümesine eşlik eden çeyrek asırlık süreci merkeze alan videoda, AK Parti'nin 25 yıllık siyasi geçmişi hatırlatılarak, bu birikim ve tecrübeyle Türkiye'nin geleceğe hazır olduğu mesajı verildi.

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