Ankara'da polis ekiplerince uyuşturucu ve fuhuş suçlarına yönelik düzenlenen operasyonda 18 şüpheli, gözaltına alındı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Ankara Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince yapılan çalışma sonucunda; 'fuhuş, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama, kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak ve uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırma' suçlarına karışan şüpheliler belirlendi.

Soruşturma kapsamında 17 şüpheli ile umuma açık eğlence mekanı olarak faaliyet gösteren 5 işletmeye yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyon kapsamında 11 kişi ve 7 işletme sorumlusu şüpheli, gözaltına alındı. 6 kişi ve 2 işletme sorumlusu şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği belirtildi.