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        Haberler Gündem Güvenlik Ankara'da 'uyuşturucu' ve 'fuhuş' operasyonu: 18 gözaltı

        Ankara'da 'uyuşturucu' ve 'fuhuş' operasyonu: 18 gözaltı

        Ankara'da uyuşturucu ve fuhuş suçlarına yönelik operasyonda 11 kişi ile 7 işletme sorumlusu olmak üzere 18 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda 6 kişi ve 2 işletme sorumlusunun yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16 Ağustos 2026 - 11:24 Güncelleme:
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        Fuhuş operasyonu: 18 gözaltı

        Ankara'da polis ekiplerince uyuşturucu ve fuhuş suçlarına yönelik düzenlenen operasyonda 18 şüpheli, gözaltına alındı.

        Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Ankara Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince yapılan çalışma sonucunda; 'fuhuş, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama, kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak ve uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırma' suçlarına karışan şüpheliler belirlendi.

        Soruşturma kapsamında 17 şüpheli ile umuma açık eğlence mekanı olarak faaliyet gösteren 5 işletmeye yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi.

        Operasyon kapsamında 11 kişi ve 7 işletme sorumlusu şüpheli, gözaltına alındı. 6 kişi ve 2 işletme sorumlusu şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği belirtildi.

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