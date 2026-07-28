Bir işçi ölümü daha yaşandı!
Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde, çalıştığı inşaatın 1'inci katından, yaklaşık 3 metre yüksekten düşerek yaralanan 52 yaşındaki O.T., kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Olaya ilişkin inceleme başlatılırken, Cumhuriyet Savcılığı tarafından soruşturma yürütüldüğü öğrenildi
Giriş: 28 Temmuz 2026 - 13:28 Güncelleme:
Manisa'da olay, Saruhanlı ilçesi Cengiz Topel Mahallesi Atatürk Caddesi'ndeki bir inşaatta meydana geldi.
3 METRE YÜKSEKTEN DÜŞTÜ
İnşaatta çalışan O.T. (52), henüz belirlenemeyen nedenle yaklaşık 3 metre yükseklikten zemine düştü.
AMBULANSLA HASTANEYE KALDIRILDI
İhbarla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan O.T., ambulansla Saruhanlı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI
Durumunun ağır olması nedeniyle Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi'ne sevk edilen O.T., burada hayatını kaybetti.
Olaya ilişkin inceleme başlatılırken, Cumhuriyet Savcılığı tarafından soruşturma yürütüldüğü öğrenildi.
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