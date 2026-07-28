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        Haberler Gündem 3. Sayfa Bir işçi ölümü daha yaşandı!

        Bir işçi ölümü daha yaşandı!

        Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde, çalıştığı inşaatın 1'inci katından, yaklaşık 3 metre yüksekten düşerek yaralanan 52 yaşındaki O.T., kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Olaya ilişkin inceleme başlatılırken, Cumhuriyet Savcılığı tarafından soruşturma yürütüldüğü öğrenildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28 Temmuz 2026 - 13:28 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Bir işçi ölümü daha yaşandı!

        Manisa'da olay, Saruhanlı ilçesi Cengiz Topel Mahallesi Atatürk Caddesi'ndeki bir inşaatta meydana geldi.

        3 METRE YÜKSEKTEN DÜŞTÜ

        İnşaatta çalışan O.T. (52), henüz belirlenemeyen nedenle yaklaşık 3 metre yükseklikten zemine düştü.

        AMBULANSLA HASTANEYE KALDIRILDI

        İhbarla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan O.T., ambulansla Saruhanlı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

        Durumunun ağır olması nedeniyle Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi'ne sevk edilen O.T., burada hayatını kaybetti.

        Olaya ilişkin inceleme başlatılırken, Cumhuriyet Savcılığı tarafından soruşturma yürütüldüğü öğrenildi.

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