Beyoğlu'nda sokakta temizlik yaparken ceset buldu:

İstanbul'da, sokakta temizlik yapan işçi, kaldırımla bina arasındaki alanda bir kişinin hareketsiz yattığını fark etti. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, cesedin 57 yaşındaki Ertan Tunca'ya ait olduğunu belirledi. Düşmeye bağlı boynunun kırıldığı düşünülen Tunca'nın cenazesi Adli Tıp ... Daha Fazla Göster İstanbul'da, sokakta temizlik yapan işçi, kaldırımla bina arasındaki alanda bir kişinin hareketsiz yattığını fark etti. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, cesedin 57 yaşındaki Ertan Tunca'ya ait olduğunu belirledi. Düşmeye bağlı boynunun kırıldığı düşünülen Tunca'nın cenazesi Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Tunca'nın olaydan önce sokakta dengesini sağlamakta güçlük çekerek yürüdüğü anlara ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı(DHA) Daha Az Göster