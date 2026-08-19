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        Haberler Gündem Politika CHP'de gelecek hafta MYK, PM ve il başkanları toplantıları düzenlenecek

        CHP'de gelecek hafta MYK, PM ve il başkanları toplantıları düzenlenecek

        CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında gelecek hafta MYK, PM ve il başkanları toplantıları düzenlenecek. "İstişare haftası" kapsamında partideki ayrılıklar, mutlak butlan kararı, yol haritası ve kongre takvimi ele alınacak. 9 Eylül'deki kuruluş yıl dönümü programının da değerlendirileceği toplantıların tarihlerinin bugün netleşmesi bekleniyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19 Ağustos 2026 - 14:00 Güncelleme:
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        CHP'de arka arkaya toplantılar

        CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında Merkez Yönetim Kurulu (MYK), Parti Meclisi (PM) ve il başkanları toplantıları düzenlenecek.

        AA muhabirinin parti kaynaklarından edindiği bilgiye göre, CHP'de gelecek hafta "istişare haftası" olarak değerlendirilecek.

        Farklı günlerde düzenlenmesi öngörülen MYK, PM ve il başkanları toplantılarında, partide yaşanan ayrılıklar, mutlak butlan kararı, yol haritası, kongre takvimi ve 9 Eylül'deki 103'üncü kuruluş yıl dönümü kutlamaları ele alınacak.

        Partinin, eylülde başlayacak olağan kurultay takviminin belirleneceği toplantılarda, illerdeki kongre süreçleri için il başkanlarıyla görüşülecek.

        Tüzüğe göre, mahalle seçimleri, ilçe kongreleri ve il kongreleri şeklinde işleyecek kongre takvimi sonucunda, parti hakkında mahkemenin tedbir kararının kalkması durumunda kurultaya hazır olunması hedefleniyor.

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        İLK ZİYARET ANITKABİR'E

        Partinin 9 Eylül'deki kuruluş yıl dönümünün ise sade bir şekilde kutlanması planlanıyor.

        Kılıçdaroğlu, partililerle 9 Eylül sabahı Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebedi istirahatgahı Anıtkabir'e ziyarette bulunacak.

        Genel Başkan Kılıçdaroğlu başkanlığında Atatürk'ün mozolesine çelenk bırakacak CHP heyeti, daha sonra İsmet İnönü'nün kabrini ziyaret edecek. Akşam ise kutlamalar kapsamında genel merkezde resepsiyon düzenlenecek.

        Toplantı tarihlerinin bugün yapılacak MYK'de netleştirilmesi bekleniyor.

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