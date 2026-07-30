Kırklareli'nde olay, dün akşam üstü Organize Sanayi Bölgesi’nde bulunan bir içecek fabrikasında meydana geldi.

KAYNAK SIRASINDA PATLAMA YAŞANDI

Edinilen bilgiye göre, fabrikanın bahçesinde bulunan yoğuşmalı kazanda kaynak çalışması yapıldığı sırada henüz belirlenemeyen nedenle patlama meydana geldi.

OLAY YERİNDE BİR İŞÇİ ÖLDÜ

Patlamanın ardından bölgeye AFAD, UMKE, sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin olay yerinde yaptığı incelemede bir işçinin hayatını kaybettiği belirlendi.

HASTANEDE BİR İŞÇİ KURTARIMLAMADI

Ağır yaralı olarak Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan diğer işçi ise doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

VALİ TURAN İNCELEMEDE BULUNDU

Patlamanın ardından Kırklareli Valisi Uğur Turan da fabrikaya gelerek yetkililerden olayla ilgili bilgi aldı ve incelemelerde bulundu.

SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

Patlamanın kesin nedeninin belirlenmesi için olay yerinde teknik inceleme başlatılırken, Cumhuriyet Savcılığı tarafından soruşturma sürdürülüyor.