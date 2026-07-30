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        Haberler Gündem 3. Sayfa İçecek fabrikasında kazan faciası! 2 işçi can verdi...

        İçecek fabrikasında kazan faciası! 2 işçi can verdi...

        Kırklareli Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren bir içecek fabrikasında yoğuşmalı kazanda meydana gelen patlama sonucu 2 işçi hayatını kaybetti. Patlamanın kesin nedeninin belirlenmesi için olay yerinde teknik inceleme başlatılırken, Cumhuriyet Savcılığı tarafından soruşturma sürdürülüyor

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 30 Temmuz 2026 - 08:12 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        İçecek fabrikasında kazan faciası! 2 işçi can verdi...

        Kırklareli'nde olay, dün akşam üstü Organize Sanayi Bölgesi’nde bulunan bir içecek fabrikasında meydana geldi.

        KAYNAK SIRASINDA PATLAMA YAŞANDI

        Edinilen bilgiye göre, fabrikanın bahçesinde bulunan yoğuşmalı kazanda kaynak çalışması yapıldığı sırada henüz belirlenemeyen nedenle patlama meydana geldi.

        OLAY YERİNDE BİR İŞÇİ ÖLDÜ

        Patlamanın ardından bölgeye AFAD, UMKE, sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin olay yerinde yaptığı incelemede bir işçinin hayatını kaybettiği belirlendi.

        HASTANEDE BİR İŞÇİ KURTARIMLAMADI

        Ağır yaralı olarak Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan diğer işçi ise doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

        VALİ TURAN İNCELEMEDE BULUNDU

        Patlamanın ardından Kırklareli Valisi Uğur Turan da fabrikaya gelerek yetkililerden olayla ilgili bilgi aldı ve incelemelerde bulundu.

        SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

        Patlamanın kesin nedeninin belirlenmesi için olay yerinde teknik inceleme başlatılırken, Cumhuriyet Savcılığı tarafından soruşturma sürdürülüyor.

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