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        Haberler Gündem Politika Orman yangınlarından etkilenen bölgelere 25 milyon lira tutarında kaynak aktarıldı

        Orman yangınlarından etkilenen bölgelere 25 milyon lira tutarında kaynak aktarıldı

        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Aydın, Balıkesir, Antalya ve Muğla'daki orman yangınlarından etkilenen vatandaşların temel ihtiyaçlarının karşılanması için 25 milyon lira kaynak aktarıldığını açıkladı

        Kaynak
        anka
        Giriş: 03 Ağustos 2026 - 16:33 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Yangınlara 25 milyon TL destek

        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Aydın, Balıkesir, Antalya ve Muğla'da meydana gelen orman yangınlarından etkilenen vatandaşların temel ihtiyaçlarının karşılanması için 25 milyon lira tutarında kaynak aktarıldığını bildirdi.

        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, X hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

        "Aydın, Balıkesir, Antalya ve Muğla'da meydana gelen orman yangınlarından etkilenen vatandaşlarımızın ilk aşamada temel ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla, illerimize 25 milyon lira tutarında kaynak aktardık.

        İllerimizde faaliyet gösteren Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarımız aracılığıyla hane ziyaretlerimizi ve hasar tespit çalışmalarımızı titizlikle sürdürüyoruz. Vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, devletimizin tüm imkanlarıyla yanlarında olmaya devam edeceğimizi bir kez daha ifade ediyorum.

        Rabbim, ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten muhafaza eylesin."

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