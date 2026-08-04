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        Haberler Gündem Güncel TÜİK 2025 verileri açıklandı: Suça sürüklenen çocukların yüzde 41,6'sına yaralama suçu isnat edildi

        TÜİK 2025 verileri açıklandı: Suça sürüklenen çocukların yüzde 41,6'sına yaralama suçu isnat edildi

        TÜİK 2025 yılı verilerine göre, güvenlik birimlerine gelen veya getirilen çocuk sayısı bir önceki yıla göre yüzde 0,4 azalarak 609 bin 959 oldu. Suça sürüklenme nedeniyle işlem yapılan çocuklara isnat edilen suçlar arasında yüzde 41,6 ile yaralama ilk sırada yer alırken, bunu hırsızlık ve uyuşturucu suçları izledi. Güvenlik birimlerine gelen çocukların yüzde 43,9'unu ise mağdur çocuklar oluştururken, bu gruptaki mağduriyet nedenlerinin başında da yüzde 59,2 ile yine yaralama geldi

        Kaynak
        anka
        Giriş: 04 Ağustos 2026 - 11:36 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        TÜİK 2025 verileri açıklandı: suça sürüklenen çocuklarda yaralama ilk sırada

        Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verisine göre, güvenlik birimlerine suça sürüklenme nedeniyle gelen veya getirilen çocukların yüzde 41,6'sına yaralama suçu isnat edildi.

        YÜZDE 0,4 AZALDI

        TÜİK, 2025 yılına ilişkin Güvenlik Birimine Gelen veya Getirilen Çocuk İstatistikleri'ni açıkladı. Buna göre, güvenlik birimlerine gelen veya getirilen çocukların karıştığı olay sayısı 2025 yılında 2024 yılına göre yüzde 0,4 azalarak 609 bin 959 olarak kaydedildi.

        Seçilmiş geliş nedenlerinin yıllara göre sayısı, 2021-2025
        Seçilmiş geliş nedenlerinin yıllara göre sayısı, 2021-2025

        Olaylarda, çocukların 267 bin 794'ünün mağdur olarak, 196 bin 308'inin suça sürüklenme sebebiyle, 92 bin 301'inin bilgisine başvurma amacıyla, 18 bin 554'ünün kayıp olması nedeniyle, 28 bin 251'inin kabahat işlediği iddiasıyla, 6 bin 751'inin ise diğer nedenlerle güvenlik birimlerinde işlem yapıldığı bildirildi.

        Suça sürüklenen çocuklara isnat edilen suç türü dağılımı (%), 2025
        Suça sürüklenen çocuklara isnat edilen suç türü dağılımı (%), 2025

        Suça sürüklenme nedeniyle güvenlik birimlerine gelen veya getirilen çocuklara isnat edilen suçlar incelendiğinde, yüzde 41,6 ile yaralama ilk sırada yer aldı. Yaralamayı, yüzde 14,7 ile hırsızlık, yüzde 9,7 ile uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak, satmak veya satın almak ve yüzde 5,1 ile tehdit suçları izledi.

        43,9'U MAĞDUR ÇOCUKLAR

        Güvenlik birimlerine mağdur olarak getirilen çocukların oranı ise yüzde 43,9 oldu. Mağdur olarak gelen 267 bin 794 çocuğun yüzde 83,9'unu suç mağdurları, yüzde 16,1'ini ise takibi gereken olay mağdurları oluşturdu.

        Suç mağduru çocukların mağduriyet türüne göre karıştığı olay sayısı, 2023-2025
        Suç mağduru çocukların mağduriyet türüne göre karıştığı olay sayısı, 2023-2025

        Suç mağduru olarak güvenlik birimlerine gelen veya getirilen 224 bin 579 çocuğun mağduriyet nedenleri incelendiğinde, yüzde 59,2'sinin yaralama, yüzde 10,3'ünün cinsel suçlar, yüzde 8,5'inin aile düzenine karşı suçlar, yüzde 5'inin tehdit ve yüzde 17'sinin ise diğer nedenlerden dolayı mağdur oldu.

        Grafikler TÜİK'ten alınmıştır.

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