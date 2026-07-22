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        İçişleri Bakanlığı duyurdu! 81 ilde 355 düzensiz göçmen yakalandı

        İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "81 ilde göçmen kaçakçılığı organizatörleri ve düzensiz göçe yönelik düzenlenen denetimlerimizde; 3'ü yabancı uyruklu olmak üzere 25 göçmen kaçakçılığı organizatörü, 355 düzensiz göçmen yakalandı" denildi

        Kaynak
        anka
        Giriş: 22 Temmuz 2026 - 14:02 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        355 düzensiz göçmen yakalandı

        İçişleri Bakanlığı, 81 ilde göçmen kaçakçılığı organizatörlerine ve düzensiz göçe yönelik denetimlerde 25 organizatör ile 355 düzensiz göçmenin yakalandığını duyurdu.

        ANKA'daki habere göre; İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Göç İdaresi Başkanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Daire Başkanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticaretiyle Mücadele Daire Başkanlığı ile Sahil Güvenlik Komutanlığı koordinesinde, göçmen kaçakçılığı organizatörleri ve düzensiz göçe yönelik 81 ilde denetimler yapıldığı belirtildi.

        Denetimlerde, 26 bin 236 personel ve 8 bin 785 ekibin görev aldığı çalışmalar kapsamında 5 bin 400 noktada, 3 bin 795 metruk bina, 7 bin 447 umuma açık yer, 449 terminal ve 2 bin 451 diğer yer olmak üzere toplam 14 bin 142 yerin kontrol edildiği aktarılan açıklamada, "Ayrıca 427 bin 968 kişinin kimlik sorgulaması yapıldı.

        Denetimler sonucunda 3’ü yabancı uyruklu olmak üzere 25 göçmen kaçakçılığı organizatörü ile 355 düzensiz göçmen yakalandı. Tespit edilen düzensiz göçmenlerin ülkelerine geri gönderilme işlemleri başlatıldı. Kahraman Polisimizi, Jandarmamızı, Sahil Güvenliğimizi, Göç İdaresi Başkanlığımızı, Daire Başkanlıklarımızı ve emeği geçenleri tebrik ediyoruz" denildi.

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